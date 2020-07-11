Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с обозревателем газеты Марком Тиссеном, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО, но союзники должны платить взносы.
Как утверждает в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы США. В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.
В интервью с Тиссеном Трамп пожаловался, что 2% от ВВП – это тоже "слишком мало".
"Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят. И они задавали мне важный вопрос: "Вы бы ушли, если..." и я ответил: "Да, я бы ушел". И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить", - заявил Трамп, чьи слова приводит Тиссен в своей статье, опубликованной Washington Post.
На вопрос обозревателя о том, действительно ли Трамп хочет выхода США из НАТО, Трамп ответил отрицательно. "Нет, я не хочу уходить… Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю", - заявил Трамп.
На саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.
Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые взносы поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным взносом считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие расходов, связанных с таким решением.
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