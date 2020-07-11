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Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с обозревателем газеты Марком Тиссеном, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО, но союзники должны платить... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T06:03
майк помпео
джон болтон
дональд трамп
нато
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, джон болтон, дональд трамп, нато, сша, в мире

Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО

06:03 11.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с обозревателем газеты Марком Тиссеном, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО, но союзники должны платить взносы.
Как утверждает в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы США. В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
18 июня, 12:39Акценты
Полураспад НАТО. Почему альянс боится "похоронной" четырехлетки Трампа?Нынешний президент США может развалить НАТО, если у него будет еще четыре года в запасе, считают эксперты. Во всяком случае, положение Германии в альянсе уже шатко.
В интервью с Тиссеном Трамп пожаловался, что 2% от ВВП – это тоже "слишком мало".
"Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят. И они задавали мне важный вопрос: "Вы бы ушли, если..." и я ответил: "Да, я бы ушел". И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить", - заявил Трамп, чьи слова приводит Тиссен в своей статье, опубликованной Washington Post.
На вопрос обозревателя о том, действительно ли Трамп хочет выхода США из НАТО, Трамп ответил отрицательно. "Нет, я не хочу уходить… Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю", - заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп
11 января, 14:00Акценты
Великий портной: Трамп захотел "перекроить" НАТОБлижневосточные страны – полноценные участницы НАТО? Этого оплота западного мира? Почему бы и нет. Во всяком случае, так думает Дональд Трамп.
На саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.
Государства-члены НАТО вносят прямые и косвенные, или национальные взносы. Прямые взносы поступают в счет финансирования общих для всего альянса потребностей. Национальным взносом считается, например, предоставление техники или войск для участия в военной операции и покрытие расходов, связанных с таким решением.
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
5 декабря 2019, 02:12
Трамп заявил об успехе и "глубоком уважении" к США на саммите НАТО
32292049
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Майк ПомпеоДжон БолтонДональд ТрампНАТОСШАВ мире
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