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В Нижнем Новгороде увеличилось число пострадавших при взрыве газа
При взрыве газовоздушной смеси в доме в Нижнем Новгороде пострадали, по последним данным, три человека, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:46
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде увеличилось число пострадавших при взрыве газа

05:54 11.07.2020 (обновлено: 08:46 11.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. При взрыве газовоздушной смеси в доме в Нижнем Новгороде пострадали, по последним данным, три человека, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в региональном управлении сообщали об одном пострадавшем.
Инцидент произошел в доме 17 по улице Краснодонцев. По данным ведомства, взорвалась газовоздушная смесь в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома. Возгорание локализовали на площади десять квадратных метров.
При тушении пожара спасены 11 человек, эвакуированы 28 человек.
Повреждены межквартирные перегородки, а также перекрытие между шестым и седьмым этажами. Кроме того, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.
Власти города решают вопрос о предоставлении временного жилья, определяется количество квартир маневренного фонда, которое может потребоваться.
Как сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский, газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, в порядке. В самой квартире, где все произошло, на момент происшествия никого не было, пострадавшие – это соседи, уточнил он.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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