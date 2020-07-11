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В Нижнем Новгороде один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:45
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

05:48 11.07.2020 (обновлено: 08:45 11.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по Нижегородской области.
"Одиннадцатого июля 2020 года в 4.25 мск в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области поступила информация о взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме на шестом этаже с последующим возгоранием на общей площади 10 квадратных метров, по адресу г.о. город Нижний Новгород, улица Краснодонцев, дом 17", - говорится в сообщении.
Эвакуированы 10 человек, пострадал один человек, детей нет. Эвакуация продолжается. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
"Эвакуация продолжается. 4.48 мск - ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров", - уточняется в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
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