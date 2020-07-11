В Нижнем Новгороде один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

"Одиннадцатого июля 2020 года в 4.25 мск в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области поступила информация о взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме на шестом этаже с последующим возгоранием на общей площади 10 квадратных метров, по адресу г.о. город Нижний Новгород, улица Краснодонцев, дом 17", - говорится в сообщении.