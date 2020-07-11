https://ria.ru/20200711/1574198884.html
В Нижнем Новгороде один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, начался пожар, его потушили, сообщается на сайте ГУМЧС России по... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:48
2020-07-11T08:45
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200710/1574153354.html
1
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, нижегородская область, происшествия