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В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр
Новый телекоммуникационный центр, способный обслуживать телефонные линии и обеспечивать доступ в интернет для жителей и предприятий, торжественно открыли в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:45
война в сирии
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сирия, алеппо, в мире

В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр

05:45 11.07.2020
273
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо. Сирия,
Вид на город Алеппо. Сирия,
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Сирия,. Архивное фото
АЛЕППО, 11 июл - РИА Новости. Новый телекоммуникационный центр, способный обслуживать телефонные линии и обеспечивать доступ в интернет для жителей и предприятий, торжественно открыли в Алеппо в Сирии. Как сообщил гендиректор государственной телекоммуникационной компании Сирии Мунир Абед, новый центр долгие годы сможет обеспечивать надежную связь абонентам в городе.
"Мы построили с нуля целый коммуникационный центр. Уже сейчас мы можем подключить 20 тысяч стационарных телефонных линий и оптоволоконных интернет-каналов. Нам удалось закрыть любые телекоммуникационные потребности региона на значительную перспективу", - сказал он на церемонии открытия.
В холле здания, восстановленного после окончания войны, открыли небольшой музей, в котором представлены раритетные телефонные аппараты из старого телеграфа Алеппо. В этом же холле оформлена и фотовыставка, снимки которой показывают, каким здание было после боевых действий и как его удалось восстановить специалистам.
Несмотря на наложенные на Сирию санкции, из-за чего страна лишена возможности импортировать сложную техническую продукцию, для центра удалось достать самое современное оборудование. Чтобы скорее обеспечить в мегаполисе надежную и бесперебойную связь, специалисты монтировали оборудование круглосуточно.
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"Мы благодарим наших русских друзей за помощь - без нее ничего бы не получилось. Но мы очень рады, что весь монтаж самого сложного оборудования производили наши специалисты - мы работали даже по ночам, чтобы все успеть по графику, очень уставали, монтаж длился почти девять месяцев. И вот - все работает", - рассказал директор телекоммуникационного центра Ахмед Хасна.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Крупнейший сирийский город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.
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