В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр

"Мы построили с нуля целый коммуникационный центр. Уже сейчас мы можем подключить 20 тысяч стационарных телефонных линий и оптоволоконных интернет-каналов. Нам удалось закрыть любые телекоммуникационные потребности региона на значительную перспективу", - сказал он на церемонии открытия.

В холле здания, восстановленного после окончания войны, открыли небольшой музей, в котором представлены раритетные телефонные аппараты из старого телеграфа Алеппо. В этом же холле оформлена и фотовыставка, снимки которой показывают, каким здание было после боевых действий и как его удалось восстановить специалистам.

"Мы благодарим наших русских друзей за помощь - без нее ничего бы не получилось. Но мы очень рады, что весь монтаж самого сложного оборудования производили наши специалисты - мы работали даже по ночам, чтобы все успеть по графику, очень уставали, монтаж длился почти девять месяцев. И вот - все работает", - рассказал директор телекоммуникационного центра Ахмед Хасна.