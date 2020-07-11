https://ria.ru/20200711/1574198811.html
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил два новых случая коронавирусной инфекции и четырёх бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов, следует из... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:43
2020-07-11T06:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире
ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил два новых случая коронавирусной инфекции и четырёх бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи — ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 587 случаев коронавирусной инфекции, 78 623 человек выздоровели, 330 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 964, выздоровел 1 893 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, с карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлено 1403 случая заражения (семь человек скончались, 1187 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване
заразился 451 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.