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WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:29
россия
дональд трамп
роберт мюллер
барак обама
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574195308.html
Конечно же это заявление в первую очередь для "внутреннего пользования", но фактически это заявление о нападении на Россию!
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😂Нет слов! Сколько же аналитиков на сайте😂😂😂
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, роберт мюллер, барак обама, сша, в мире

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

05:26 11.07.2020 (обновлено: 11:29 11.07.2020)
34190
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.

"На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", — пишет Тиссен в Washington Post.

"Верно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос Тиссена об этой кибератаке. Он также добавил, что это решение было частью более широкой политики противостояния России во всем мире.
"Никто не вел себя так жестко с Россией, как я", — приводит слова Трампа журналист.
Трамп также рассказал Тиссену, что в 2016 году занимавший тогда пост президент США Барак Обама "знал, что Россия занимается манипуляциями", но ничего не сказал, потому что думал, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон выиграет.
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В феврале 2019 года телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники уже сообщал, что Трамп "лично одобрил" кибератаку военных США против российского "Агентства интернет-исследований" во время промежуточных выборов 2018 года. Тогда же газета Washington Post сообщала, что киберкомандование вооруженных сил США во время этих выборов блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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РоссияДональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно же это заявление в первую очередь для "внутреннего пользования", но фактически это заявление о нападении на Россию!
11 июля, 06:13
Акинару ОРДА
142140202
😂Нет слов! Сколько же аналитиков на сайте😂😂😂
11 июля, 08:58
iivanovis70
291210011
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