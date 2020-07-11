WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

"На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", — пишет Тиссен в Washington Post .

"Верно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос Тиссена об этой кибератаке. Он также добавил, что это решение было частью более широкой политики противостояния России во всем мире.

В феврале 2019 года телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники уже сообщал, что Трамп "лично одобрил" кибератаку военных США против российского "Агентства интернет-исследований" во время промежуточных выборов 2018 года. Тогда же газета Washington Post сообщала, что киберкомандование вооруженных сил США во время этих выборов блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".