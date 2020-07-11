Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574198443.html
В США огласят приговор Никулину 29 сентября
Приговор российскому гражданину Евгению Никулину будет оглашен в США 29 сентября, говорится в распоряжении судьи Уильяма Элсапа. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T04:29
россия
евгений никулин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://ria.ru/20200314/1568590019.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_69e3e4c82708489d6466d339bb361668.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f48c3be1070ad895ffda7487b6821aab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150466/23/1504662325_500:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_f6cc3af3d4c684495493579aa5615cc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений никулин, сша, в мире

В США огласят приговор Никулину 29 сентября

04:29 11.07.2020
973
© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор российскому гражданину Евгению Никулину будет оглашен в США 29 сентября, говорится в распоряжении судьи Уильяма Элсапа.
Присяжные в пятницу признали Никулина виновным в киберпреступлениях на процессе в США.
Присяжным понадобилось менее одного дня, чтобы вынести вердикт.
Никулин признан виновным по всем 9 пунктам обвинения, ему грозит многолетнее тюремное заключение.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Американские флаги в Вашингтоне
14 марта, 05:31Распространение нового коронавируса
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
1010270
Обсудить 0
РоссияЕвгений НикулинСШАВ мире
Рекомендуем
Всероссийская перепись населения
В России итоги переписи населения обработают в два раза быстрее
Скала Чертовка на острове Итуруп
Эксперт оценил будущее совместных проектов России и Японии на Курилах
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Международная космическая станция
Названы пять самых серьезных ЧП в пилотируемой космонавтике
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию
Вид на город Алеппо. Сирия,
В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Банкноты номиналом 2000 рублей
Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата
Президент США Дональд Трамп
Друг Трампа Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля
Посетители у прилавка с вяленой и копченой рыбой
Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Илон Маск пообщался с семьей академика Королева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния