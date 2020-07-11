Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574198407.html
В России итоги переписи населения обработают в два раза быстрее
Окончательные итоги Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, будут готовы к четвертому кварталу 2022 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T04:19
всероссийская перепись населения (2020)
рэу имени г. в. плеханова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/28903/93/289039366_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_546ddb986d923392824a08c5225efde2.jpg
https://ria.ru/20200103/1562009603.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/28903/93/289039366_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_546ddb986d923392824a08c5225efde2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/28903/93/289039366_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_1bf3bd138f7c988ffb8991e6a3cfbb08.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/28903/93/289039366_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_fa6bee582775422f5df4032b28bd11cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всероссийская перепись населения (2020), рэу имени г. в. плеханова, общество

В России итоги переписи населения обработают в два раза быстрее

04:19 11.07.2020
856
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Всероссийская перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, будут готовы к четвертому кварталу 2022 года, сообщили РИА Новости в медиаофисе переписи. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, раньше на обработку данных переписи уходило до трех лет.
"Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года", - рассказали в медиаофисе, напомнив, что предстоящий подсчет будет цифровым, у переписчиков будут планшеты.
Егорова же, в свою очередь, напомнила, что последние предыдущие переписи обрабатывались два-три года. "Проведение переписи в новом формате, конечно, же сокращает срок обработки, так как данные в электронном виде будут сразу уходить на обработку. Но надо не забывать о том, что по окончании переписи осуществляются контрольные обходы, затем при необходимости проводится корректировка", - объяснила специалист.
"Россия - единственная страна, где сбор данных проводится как до, так и после основного периода переписи - речь о труднодоступных регионах. И снова сравним. Итоги первых переписей населения подводились практически вручную и занимали от пяти лет и более. Так, первые итоги переписи 1897 года были опубликованы спустя восемь лет", - рассказала доцент.
Она сообщила, что по предварительным итогам можно будет узнать о численности населения страны в целом, регионов, структуре. "Но в переписных листах довольно много различных характеристик населения, и для их сведения, составления сводных таблиц по нескольким признакам необходимо время. Аналитическими документами и станут сводные таблицы, которые для удобства пользования любого заинтересованного человека будут размещены в специально созданной информационной системе", - сообщила Егорова.
‌В медиаофисе напомнили, что 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, 33 года назад в этот день родился 5-миллиардный человек планеты. А 60 лет назад население Земли составляло 3 миллиарда человек.
Всероссийская перепись населения 2010 в республике Алтай
3 января, 08:00
Пора посчитаться: почему так важна перепись населения
900008
Обсудить 2
Всероссийская перепись населения (2020)РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Евгений Никулин
В США огласят приговор Никулину 29 сентября
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Скала Чертовка на острове Итуруп
Эксперт оценил будущее совместных проектов России и Японии на Курилах
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Посетители у прилавка с вяленой и копченой рыбой
Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Банкноты номиналом 2000 рублей
Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния