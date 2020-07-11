В России итоги переписи населения обработают в два раза быстрее

"Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года", - рассказали в медиаофисе, напомнив, что предстоящий подсчет будет цифровым, у переписчиков будут планшеты.

"Россия - единственная страна, где сбор данных проводится как до, так и после основного периода переписи - речь о труднодоступных регионах. И снова сравним. Итоги первых переписей населения подводились практически вручную и занимали от пяти лет и более. Так, первые итоги переписи 1897 года были опубликованы спустя восемь лет", - рассказала доцент.

Она сообщила, что по предварительным итогам можно будет узнать о численности населения страны в целом, регионов, структуре. "Но в переписных листах довольно много различных характеристик населения, и для их сведения, составления сводных таблиц по нескольким признакам необходимо время. Аналитическими документами и станут сводные таблицы, которые для удобства пользования любого заинтересованного человека будут размещены в специально созданной информационной системе", - сообщила Егорова.