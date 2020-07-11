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Хочу стать космонавтом
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Названы пять самых серьезных ЧП в пилотируемой космонавтике
Взрыв на корабле "Аполлон-13" при полете к Луне, спасенная неуправляемая орбитальная станция "Салют-7", пожар на станции "Мир" и ее таран грузовым кораблем... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:13
хочу стать космонавтом
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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александр иванов (роскосмос), мир (орбитальный комплекс), олег котов, виктор савиных, федор юрчихин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Названы пять самых серьезных ЧП в пилотируемой космонавтике

04:00 11.07.2020 (обновлено: 05:13 11.07.2020)
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Взрыв на корабле "Аполлон-13" при полете к Луне, спасенная неуправляемая орбитальная станция "Салют-7", пожар на станции "Мир" и ее таран грузовым кораблем "Прогресс", по мнению РИА Новости, вошли в пятерку самых серьезных чрезвычайных ситуаций в пилотируемой космонавтике. В отличии от катастроф на советских кораблях "Союз-1" и "Союз-11" и американских "Челленджер" и "Колумбия" они, благодаря профессионализму космонавтов и наземных специалистов, не привели к гибели экипажей.

Несчастливое число

"Аполлон-13" стал третьим по счету кораблем, который отправился к Луне с целью высадки астронавтов на ее поверхность. Запуск корабля с экипажем в составе Джеймса Ловелла, Джона Свайгерта и Фреда Хейза состоялся 11 апреля 1970 года.
Посадка на Луну планировалась на 15 апреля, однако за два дня до этого при полете "Аполлона" к своей цели в командно-служебном модуле корабля взорвался кислородный бак, в результате чего отказали две из трех топливных батарей, питающих системы модуля. Это автоматически означало отмену посадки на Луну.
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С такой серьезной аварией НАСА предстояло безопасно возвратить "Аполлон" на Землю. Было решено использовать в качестве "спасательной шлюпки" лунный модуль. Его двигатель обеспечил облет Луны и последующие коррекции траектории полета к Земле.
В ходе миссии астронавты столкнулись с высоким содержанием углекислого газа в атмосфере, низкой температурой, плохим сном, нехваткой питьевой воды и простудой. Но они мужественно преодолели эти трудности - и корабль благополучно приводнился в Тихом океане 17 апреля.
По мнению академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, ситуация на "Аполлоне-13" была самой опасной для жизни астронавтов. "Авария произошла далеко от Земли, и не было возможности оперативно отреагировать на нее, нужно было только ждать и надеяться", — сказал он РИА Новости.
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Эксперт отметил, что тогда многое зависело от астронавтов, от их подготовки и умения действовать в экстремальных ситуациях.

Спасенная станция

В феврале 1985 года была потеряна связь с орбитальной станцией "Салют-7". Без команд с Земли она перестала подзаряжать батареи на Солнце, ее система электропитания обесточилась — и 20-тонная станция вышла из строя, став полностью неуправляемой.
Для ее спасения в июне на корабле "Союз Т-13" были отправлены опытные космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Экипаж осуществил ручную стыковку корабля с вращающимся "Салютом".
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В первое время космонавты из-за холода на станции спали в теплых спальных мешках в "Союзе", а на самом "Салюте" работали в теплых комбинезонах и пуховых шапках. Тем не менее вместе со специалистами на Земле они методично восстанавливали функционирование станции. Сперва привели в чувство систему электропитания, благодаря чему на "Салюте" появились свет и тепло, заработала система очистки воздуха.
Затем космонавты наладили управление станцией с Земли, а через неделю после прилета начал оттаивать лед в системе водоснабжения. "Салют" был спасен!
Как отметил Железняков, ситуация со станцией была чрезвычайной. "Все-таки мертвая станция, нужно было с ней как-то стыковаться, а такого опыта не было, опасность была велика", — сказал он.
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Однако эксперт считает, что сама миссия по ее спасению была просчитанной. "Именно к ней космонавты и готовились. Она не была неожиданной, они знали, куда летят, и знали, что может произойти. Это несколько отличает ее от того, что произошло на "Аполлоне-13", — добавил он.

Отстреленный туалет

При возвращении на Землю корабль "Союз ТМ-5" с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом в сентябре 1988 года чуть не остался на орбите без средств схода с нее.
После расстыковки от станции "Мир" для экономии топлива от корабля был отстрелен бытовой отсек, в котором обычно космонавты переодеваются, принимают пищу и ходят в туалет. Однако двигатель "Союза" для схода с орбиты не включился из-за сбоя инфракрасного датчика. Через некоторое время датчик заработал, и двигатель запустился в нерасчетное время, что грозило приземлением космонавтов в Китае. Ляхов выключил двигатель.
Наземные специалисты отправили на борт корабля новые данные для спуска, но в них вкралась ошибка. В результате при следующем включении двигатель отработал очень мало времени, Ляхов попытался вручную продлить его работу, но автоматика не позволила.
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Тем временем, согласно плану, подключились датчики, отвечающие за отделение спускаемого аппарата, где находился экипаж, от отсека с приборами и двигателем. Если бы разделение произошло, то космонавты остались бы без средств спуска с орбиты. В последний момент Ляхов без связи с Землей выдал команду на запрет разделения.
После этого Центр управления полетами решил задержать корабль в космосе на сутки. Но экипажу нелегко дался этот день: скафандры не снимали, чтобы не замерзнуть, ноги затекли, берегли еду и питье на случай приземления в нерасчетном районе. Да и туалета не было… Однако космонавты справились с невзгодами и успешно возвратились на Землю.
Железняков считает, что в этой ситуации огромную роль сыграл профессионализм космонавтов. "Нюансов там было очень много, и то, что Моманд, к счастью, не сидел "бездушной куклой", тоже помогло", — сказал он.
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Пожар и таран

Экспедицию в составе Василия Циблиева и Александра Лазуткина, а также Джерри Линенджера и сменившего его Майла Фоула на станции "Мир" в 1997 году называют "Русским "Аполлоном-13". И на это есть причины.
Сначала в феврале в одном из модулей случился пожар из-за загоревшейся кислородной шашки, который космонавты сумели потушить. А дальше неприятности посыпались, как из рога изобилия: отказ систем получения кислорода; жара в станции до 40 градусов; высокое содержание углекислого газа в атмосфере; ремонт трубопроводов, из которых вытекал ядовитый этиленгликоль.
Неоднократно за полет рассматривался вариант экстренного возвращения экипажа на Землю. Тем не менее благодаря подвезенному с Земли оборудованию космонавты смогли восстановить работу систем "Мира".
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Однако в июне при испытании системы ручной стыковки грузовой корабль "Прогресс М-34" протаранил модуль "Спектр". Экипаж сумел спасти "Мир", закрыв люк в разгерметизированный модуль. Но масса нештатных ситуаций не прошла даром для Циблиева — у него на орбите начались проблемы с сердцем.
Железняков считает, что в этой экспедиции, в отличии от "Аполлона-13", была возможность эвакуировать космонавтов на Землю. "Если бы они не справились с пожаром или разгерметизацией, то их можно было посадить в "Союз", и через 2,5 часа они были бы уже дома. В "Аполлоне-13" такого не было", — пояснил он, добавив, что по серьезности ситуации "Аполлон-13" был на порядок сложнее.

Прибор в луже

В июне 2007 года в модуле "Звезда" Международной космической станции отказали все бортовые управляющие компьютеры. Без них стало невозможно управлять системами российского сегмента станции.
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Спасло то, что в это время к МКС был пристыкован американский шаттл "Атлантис", на который и легла нагрузка по поддержанию ориентации станции в пространстве и снабжению ее кислородом. Но поскольку сразу восстановить работу компьютеров не удалось, то НАСА предлагало эвакуировать экипаж на Землю, что могло бы привести к потере самой дорогой в мире космической станции.
Тем не менее космонавтам Федору Юрчихину и Олегу Котову по подсказкам наземных специалистов удалось запустить компьютеры. Российские инженеры посчитали, что причиной проблем с ними стал мощный электростатический разряд, который был вызван подключением новых солнечных батарей, доставленных шаттлом.
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Но реальность оказалась куда прозаичнее: на российском приборе, который обрабатывает команды, были обнаружены лужи. Космонавты нашли коррозию не только на приборе, но и на кабелях. А привел к этому конденсат от работы расположенной рядом системы кондиционирования воздуха. Новый прибор доставили кораблем "Прогресс".
Железняков считает, что НАСА в этой ситуации было "страшным перестраховщиком". "Они при любом чихе, который происходит не вовремя или не в том месте, в первую очередь реагируют с позиции спасения космонавтов: "Все бросать, черт с ним, железо не столь дорого, как жизнь космонавтов", — пояснил он.
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Эксперт полагает, что авария не была столь критической для эвакуации экипажа. "Это та ситуация, с которой экипаж мог справиться с помощью наземных средств, и он справился", — добавил он.
Железняков отметил, что МКС даже образца 2007 года по сравнению с компактной станцией "Мир" была "махиной", которой было очень сложно управлять без человека на борту. Именно поэтому оставление МКС в беспилотном режиме несло огромный риск ее потери.
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