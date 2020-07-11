Совбез ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию

ООН, 11 июл — РИА Новости, Алан Булкаты. Совет Безопасности Совет Безопасности ООН так и не успел договориться о продлении работы КПП на границе Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи с территории Турции

Для этой цели использовались два погранперехода — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, для их дальнейшей работы Совбез должен был принять резолюцию.

Но сделать это до конца пятницы не удалось из-за разницы в позициях с одной стороны России и Китая , а с другой — европейских государств и США

Россия выступает за поэтапное сворачивание механизма трансграничной доставки гумпомощи. По словам Москвы , он был временным и оставался полезным в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы с территории соседних Ирака Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась: сирийская армия забирает под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпадает, считают российские дипломаты. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск

Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работу двух переходов — на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака — не продлили. Это вызвало резкое неприятие западных партнеров по Совбезу. Европейские страны и США утверждают, что закрытие переходов повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных помощи.

До 10 июля должно было быть принято решение по оставшимся двум КПП — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". За прошедшую неделю Бельгия Германия с одной стороны и Россия с другой подготовили по две резолюции. Российские проекты не набирали необходимого количества голосов. На проекты европейских коллег Россия и Китай накладывали вето.

Принципиальное различие проектов в том, что Россия хочет оставить действующим лишь один КПП — "Баб-эль-Хава". Москва также считает необходимым отразить в резолюции пагубность односторонних санкций в отношении Сирии, ухудшающих гуманитарную ситуацию в стране на фоне войны и пандемии коронавируса.

Бельгия и Германия настаивают на сохранении двух КПП, при этом в их резолюциях нет упоминания об осуждении санкций. Германия утверждает, что принятые Евросоюзом ограничения носят адресный характер и не бьют по простому населению.

В пятницу Бельгия и Германия внесли третий вариант резолюции, обсуждать который будут в субботу. Он вновь предлагает продлить работу двух КПП — "Баб-эль-Хава" на год и "Баб-эс-Салям" на три месяца.

"Мы можем предположить, что завтра будет еще одно вето. Возможно, есть дальнейший план при таком развитии событий. Я о нем не знаю. Но совершенно очевидно, нет никакой гарантии, что проект (Бельгии и Германии — ред.) получит поддержку", — сказал РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан.

По его словам, Россия ни разу не дала понять, что она была бы готова на продление действия КПП "Баб-эс-Салям".

В постпредстве России при ООН в пятницу напомнили, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи создавался в 2014 году как срочная и временная, исключительная мера. По мнению Москвы, "не вызывает сомнений, что она противоречит принципам международного гуманитарного права и подрывает сирийский суверенитет". На том этапе механизм стал компромиссом для решения проблем внутри раздираемой конфликтом страны.