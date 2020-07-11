Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200711/1574198192.html
Совбез ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию
Совет Безопасности ООН так и не успел договориться о продлении работы КПП на границе Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи с территории Турции. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:32
война в сирии
россия
совет безопасности оон
германия
бельгия
турция
сирия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a0efaf9f441246f4f970005b88bf9d07.jpg
https://ria.ru/20200711/1574197403.html
https://ria.ru/20200711/1574196725.html
https://ria.ru/20200710/1574172501.html
https://ria.ru/20200709/1574139730.html
https://ria.ru/20200708/1574073250.html
Им прежде всего не нравится Асад и они не заинтересованны в оказании чисто гуманитарной помощи и это понятно любому здравомыслящему человеку.
39
Как же теперь будут получать несчастные террористы американское оружие? 😁
16
7
россия
германия
бельгия
турция
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a0efaf9f441246f4f970005b88bf9d07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1726a375e1cb0c47ece9b37ffabd5e15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_306:0:2354:2048_1400x0_80_0_0_6c846316a92a38f104515858fcad7b69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет безопасности оон, германия, бельгия, турция, сирия, оон, сша, в мире

Совбез ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию

03:48 11.07.2020 (обновлено: 10:32 11.07.2020)
5268
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 11 июл — РИА Новости, Алан Булкаты. Совет Безопасности ООН так и не успел договориться о продлении работы КПП на границе Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи с территории Турции.
Для этой цели использовались два погранперехода — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, для их дальнейшей работы Совбез должен был принять резолюцию.
Саммит Света Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
01:38Война в Сирии
СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции
Но сделать это до конца пятницы не удалось из-за разницы в позициях с одной стороны России и Китая, а с другой — европейских государств и США.
Россия выступает за поэтапное сворачивание механизма трансграничной доставки гумпомощи. По словам Москвы, он был временным и оставался полезным в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы с территории соседних Ирака, Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась: сирийская армия забирает под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпадает, считают российские дипломаты. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск.
Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работу двух переходов — на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака — не продлили. Это вызвало резкое неприятие западных партнеров по Совбезу. Европейские страны и США утверждают, что закрытие переходов повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных помощи.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
00:00
Источники сообщили о подготовке Германией новой резолюции по Сирии
До 10 июля должно было быть принято решение по оставшимся двум КПП — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". За прошедшую неделю Бельгия и Германия с одной стороны и Россия с другой подготовили по две резолюции. Российские проекты не набирали необходимого количества голосов. На проекты европейских коллег Россия и Китай накладывали вето.
Принципиальное различие проектов в том, что Россия хочет оставить действующим лишь один КПП — "Баб-эль-Хава". Москва также считает необходимым отразить в резолюции пагубность односторонних санкций в отношении Сирии, ухудшающих гуманитарную ситуацию в стране на фоне войны и пандемии коронавируса.
Бельгия и Германия настаивают на сохранении двух КПП, при этом в их резолюциях нет упоминания об осуждении санкций. Германия утверждает, что принятые Евросоюзом ограничения носят адресный характер и не бьют по простому населению.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вчера, 14:52Война в Сирии
МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии
В пятницу Бельгия и Германия внесли третий вариант резолюции, обсуждать который будут в субботу. Он вновь предлагает продлить работу двух КПП — "Баб-эль-Хава" на год и "Баб-эс-Салям" на три месяца.
"Мы можем предположить, что завтра будет еще одно вето. Возможно, есть дальнейший план при таком развитии событий. Я о нем не знаю. Но совершенно очевидно, нет никакой гарантии, что проект (Бельгии и Германии — ред.) получит поддержку", — сказал РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан.
По его словам, Россия ни разу не дала понять, что она была бы готова на продление действия КПП "Баб-эс-Салям".
Раздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018
9 июля, 21:30
В ООН выступили за увеличение поставок гумпомощи в Сирию
В постпредстве России при ООН в пятницу напомнили, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи создавался в 2014 году как срочная и временная, исключительная мера. По мнению Москвы, "не вызывает сомнений, что она противоречит принципам международного гуманитарного права и подрывает сирийский суверенитет". На том этапе механизм стал компромиссом для решения проблем внутри раздираемой конфликтом страны.
В то же время Россия неоднократно указывала на неполадки в работе системы мониторинга этого механизма, включая проблемы с отчетностью. Они, как заявили в постпредстве, по-прежнему не решены.
Госсекретарь США Майк Помпео
8 июля, 18:01Война в Сирии
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
95127157
Обсудить 7
Война в СирииРоссияСовет Безопасности ООНГерманияБельгияТурцияСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Им прежде всего не нравится Асад и они не заинтересованны в оказании чисто гуманитарной помощи и это понятно любому здравомыслящему человеку.
11 июля, 05:31
ВАВиктор А
3500202
Как же теперь будут получать несчастные террористы американское оружие? 😁
11 июля, 05:28
Денис Чистов
1221001
Рекомендуем
Евгений Никулин
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
Американские флаги в Вашингтоне
США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Участники марша националистов во Львове
Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами
Банкноты номиналом 2000 рублей
Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Международная космическая станция
Названы пять самых серьезных ЧП в пилотируемой космонавтике
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния