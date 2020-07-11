Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата

"В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть там, где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше", — отмечает эксперт.