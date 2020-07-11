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Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата
Преступникам проще всего получить доступ к банкоматам, расположенным вне офиса банка, вдали от большого скопления людей, поэтому снимать наличные из банкоматов, РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:30
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1400x0_80_0_0_82dfcb69776954eac47fcf197678467e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
общество

Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата

03:48 11.07.2020 (обновлено: 14:30 11.07.2020)
3659
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Преступникам проще всего получить доступ к банкоматам, расположенным вне офиса банка, вдали от большого скопления людей, поэтому снимать наличные из банкоматов, установленных в таких местах, не стоит, даже несмотря на то, что мошенники, в теории, могут получить доступ к любому устройству самообслуживания, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.
"В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть там, где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше", — отмечает эксперт.
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
20 марта 2017, 14:52
Эксперт: банкоматы крупных российских банков практически не взламывают
Для безопасного снятия денег со счета через банкомат необходимо прикрывать рукой клавиатуру при наборе PIN-кода. Мошенники могут установить скиммеры (специальные устройства для считывания карт) и дополнительное видеонаблюдение под видом рекламной продукции.
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Общество
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