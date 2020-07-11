https://ria.ru/20200711/1574198105.html
Илон Маск пообщался с семьей академика Королева
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в пятницу пообщался с семьей советского конструктора Сергея Королева. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:24
2020-07-11T03:24
хочу стать космонавтом
илон маск
tesla motors
spacex
сергей королев
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https://cdn21.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_0:135:2200:1373_1400x0_80_0_0_646bc04f08dbc0c7218c8cf627b71db7.jpg
https://ria.ru/20200708/1574035029.html
Ибрагим Яблоков
Это тот человек, который лоббирует новые санкции против космической индустрии России, угрожает тем, кто пользуется нашими услугами запуска, в популярной форме постоянно излагает антироссийские речёвки, вроде его недавнего обращения к детям о том, какие вещи важны «улыбайся, твори добро, а коммунизм - это зло». А теперь вот с семьей Королёва общается. Гадость какая-то, а Россия, которую он так ненавидит, именно по отношению к людям и детям гораздо более человечна и эффективна. в США уже более 140 тысяч погибших от вируса, нет страховки или больших денег - смерть. А Россия заботится обо всех. Такая вот разница. И это касается не только медицины и образования, но всех других сфер, включая космос.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_0:135:2200:1373_1400x0_80_0_0_646bc04f08dbc0c7218c8cf627b71db7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, spacex, сергей королев