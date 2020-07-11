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Назван самый опасный способ сжигания жиров
Использовать велосипед в городе для сжигания жиров "ультраопасно". Об этом в интервью радио Sputnik заявил фитнес-тренер Лев Гончаров. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:42
велоспорт
здоровье
общество
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https://ria.ru/20200702/1573764142.html
https://ria.ru/20200221/1565043596.html
Что за бред про высокий пульс? Сразу видно человека, который сам на велосипеде не ездит и вообще физкультурой и спортом сам не занимается а судит обо всём этом по книжкам, причём далеко не лучшего качества. Как краевед заявляю, что пульс может быль ЛЮБОЙ, а количество сожжённого жира зависит от расстояния которое вы проехали. (Но надо сказать что поездка меньше 15 км вообще не приводит к сжиганию жира.)
24
Бред и ещё раз бред. Запуск и работа механизма сжигания жиров НЕ ЗАВИСИТ от пульса. А зависит, грубо говоря, от уровня глюкозы в крови. Неважно на каком именно пульсе вы работали, если гликоген израсходован и уровень глюкозы пониженный организм начнёт сжигать жир даже на пульсе 50. Ваша задача - удерживать этот пониженный уровень глюкозы, не загоняя себя в серьёзную гипогликемию, и опять же неважно на каком пульсе.
13
13
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572798605_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_faa64bdb0b947ce31056a71074b11344.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
велоспорт, здоровье, общество

Назван самый опасный способ сжигания жиров

04:46 11.07.2020 (обновлено: 13:42 11.07.2020)
17404
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВелосипедист в парке "Музеон" в Москве
Велосипедист в парке Музеон в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Использовать велосипед в городе для сжигания жиров "ультраопасно". Об этом в интервью радио Sputnik заявил фитнес-тренер Лев Гончаров.
Для эффективного сжигания жиров во время кардиотренировок надо поддерживать высокий пульс. У каждого человека этот показатель будет индивидуальным, но усредненные значения составляют примерно от 120 до 150 ударов сердца в минуту. При таком показателе можно эффективно сжигать жир и не вредить организму, пояснил инструктор.
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
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Добиться такого пульса при катании на велосипеде в городе можно, но это очень опасно и для вас, и для окружающих, предупредил Гончаров.

"Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то могут сбить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сбить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная, с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езды не так просто", — рассказал фитнес-тренер.

Похудеть, катаясь на велосипеде, возможно, но это сложнее, чем просто бегать, уверен Лев Гончаров.
"Ты выходишь из подъезда и пешком можешь набрать необходимый пульс и сжечь ненавистные жиры. С велосипедом надо ждать выходного дня, надо брать велосипед и ехать за город, чтобы там на нем кататься. Можно часто увидеть любителей, которые свой велосипед везут на крыше автомобиля, чтобы где-то покататься", — отметил он.
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками. В городе велосипед — это исключительно удовольствие.

"Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы, — это неправильно. Так говорят только производители велосипедов", — рассказал Лев Гончаров в интервью радио Sputnik.

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ВелоспортЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Что за бред про высокий пульс? Сразу видно человека, который сам на велосипеде не ездит и вообще физкультурой и спортом сам не занимается а судит обо всём этом по книжкам, причём далеко не лучшего качества. Как краевед заявляю, что пульс может быль ЛЮБОЙ, а количество сожжённого жира зависит от расстояния которое вы проехали. (Но надо сказать что поездка меньше 15 км вообще не приводит к сжиганию жира.)
11 июля, 06:53
СССергей Смирнов
1500009
Бред и ещё раз бред. Запуск и работа механизма сжигания жиров НЕ ЗАВИСИТ от пульса. А зависит, грубо говоря, от уровня глюкозы в крови. Неважно на каком именно пульсе вы работали, если гликоген израсходован и уровень глюкозы пониженный организм начнёт сжигать жир даже на пульсе 50. Ваша задача - удерживать этот пониженный уровень глюкозы, не загоняя себя в серьёзную гипогликемию, и опять же неважно на каком пульсе.
11 июля, 09:01
СССергей Смирнов
1100002
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