https://ria.ru/20200711/1574198028.html
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Использовать велосипед в городе для сжигания жиров "ультраопасно". Об этом в интервью радио Sputnik заявил фитнес-тренер Лев Гончаров. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T04:46
2020-07-11T13:42
велоспорт
здоровье
общество
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Сергей Смирнов
Что за бред про высокий пульс? Сразу видно человека, который сам на велосипеде не ездит и вообще физкультурой и спортом сам не занимается а судит обо всём этом по книжкам, причём далеко не лучшего качества. Как краевед заявляю, что пульс может быль ЛЮБОЙ, а количество сожжённого жира зависит от расстояния которое вы проехали. (Но надо сказать что поездка меньше 15 км вообще не приводит к сжиганию жира.)
24
Сергей Смирнов
Бред и ещё раз бред. Запуск и работа механизма сжигания жиров НЕ ЗАВИСИТ от пульса. А зависит, грубо говоря, от уровня глюкозы в крови. Неважно на каком именно пульсе вы работали, если гликоген израсходован и уровень глюкозы пониженный организм начнёт сжигать жир даже на пульсе 50. Ваша задача - удерживать этот пониженный уровень глюкозы, не загоняя себя в серьёзную гипогликемию, и опять же неважно на каком пульсе.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
велоспорт, здоровье, общество
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Использовать велосипед в городе для сжигания жиров "ультраопасно". Об этом в интервью радио Sputnik
заявил фитнес-тренер Лев Гончаров.
Для эффективного сжигания жиров во время кардиотренировок надо поддерживать высокий пульс. У каждого человека этот показатель будет индивидуальным, но усредненные значения составляют примерно от 120 до 150 ударов сердца в минуту. При таком показателе можно эффективно сжигать жир и не вредить организму, пояснил инструктор.
Добиться такого пульса при катании на велосипеде в городе можно, но это очень опасно и для вас, и для окружающих, предупредил Гончаров.
"Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то могут сбить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сбить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная, с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езды не так просто", — рассказал фитнес-тренер.
Похудеть, катаясь на велосипеде, возможно, но это сложнее, чем просто бегать, уверен Лев Гончаров.
"Ты выходишь из подъезда и пешком можешь набрать необходимый пульс и сжечь ненавистные жиры. С велосипедом надо ждать выходного дня, надо брать велосипед и ехать за город, чтобы там на нем кататься. Можно часто увидеть любителей, которые свой велосипед везут на крыше автомобиля, чтобы где-то покататься", — отметил он.
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками. В городе велосипед — это исключительно удовольствие.
"Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы, — это неправильно. Так говорят только производители велосипедов", — рассказал Лев Гончаров в интервью радио Sputnik.