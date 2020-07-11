Эксперт оценил работу аппарата Совбеза России

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Аппарат Совета безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева эффективно обеспечивает решение вопросов, связанных с безопасностью и развитием России по широкому спектру направлений, считает председатель Общественного совета при ФСБ РФ Василий Титов

В субботу генералу армии, Герою России Патрушеву исполняется 69 лет. Он занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с мая 2008 года.

"Николай Патрушев - это один наиболее опытных и эффективных российских руководителей высокого ранга, очень плодотворно работающий на таком сложном и ответственном посту, как пост секретаря Совета безопасности России. Его отличает широкое понимание интересов государства. И предложения, которые дает аппарат Совета безопасности руководству государства, направлены на полноценное и современное развитие нашей страны", - сказал РИА Новости Титов.

По его словам, Патрушева отличает способность доводить до конкретного результата любое дело, каким бы тот ни руководил.

"Я знаю Николая Платоновича в разных ипостасях, в том числе, например, и как одного из спортивных руководителей – он в свое время был главой Всероссийской федерации волейбола, а сейчас является председателем ее наблюдательного совета. Это сейчас одна из самых успешных спортивных федераций в нашей стране, а та волейбольная инфраструктура, которая была создана при Николае Патрушеве, является уникальной не только для России, но и для мира", - отметил Титов.

Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.