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Эксперт оценил работу аппарата Совбеза России
Аппарат Совета безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева эффективно обеспечивает решение вопросов, связанных с безопасностью и... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:12
василий титов
совет безопасности рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николай патрушев
безопасность
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353
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василий титов, совет безопасности рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, безопасность

Эксперт оценил работу аппарата Совбеза России

03:12 11.07.2020
546
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева эффективно обеспечивает решение вопросов, связанных с безопасностью и развитием России по широкому спектру направлений, считает председатель Общественного совета при ФСБ РФ Василий Титов.
В субботу генералу армии, Герою России Патрушеву исполняется 69 лет. Он занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с мая 2008 года.
"Николай Патрушев - это один наиболее опытных и эффективных российских руководителей высокого ранга, очень плодотворно работающий на таком сложном и ответственном посту, как пост секретаря Совета безопасности России. Его отличает широкое понимание интересов государства. И предложения, которые дает аппарат Совета безопасности руководству государства, направлены на полноценное и современное развитие нашей страны", - сказал РИА Новости Титов.
По его словам, Патрушева отличает способность доводить до конкретного результата любое дело, каким бы тот ни руководил.
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"Я знаю Николая Платоновича в разных ипостасях, в том числе, например, и как одного из спортивных руководителей – он в свое время был главой Всероссийской федерации волейбола, а сейчас является председателем ее наблюдательного совета. Это сейчас одна из самых успешных спортивных федераций в нашей стране, а та волейбольная инфраструктура, которая была создана при Николае Патрушеве, является уникальной не только для России, но и для мира", - отметил Титов.
Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Аппарат СБ готовит главе государства и Совбезу предложения, в частности, по реализации государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, по вопросам государственной военной политики и оборонной промышленности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий, по применению специальных экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности.
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Василий ТитовСовет Безопасности РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Николай ПатрушевБезопасность
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