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Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться со всеми хулиганами, участвовавшими в беспорядках в Белграде в ходе антиправительственных демонстраций. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:57
александр вучич
сербия
борис тадич
белград (город)
париж
в мире
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РИА Новости
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Кадры антиправительственного митинга в Белграде
В Белграде в пятницу четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
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александр вучич, сербия, борис тадич, белград (город), париж, в мире

Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами

03:07 11.07.2020 (обновлено: 09:57 11.07.2020)
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БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться со всеми хулиганами, участвовавшими в беспорядках в Белграде в ходе антиправительственных демонстраций.
В пятницу вечером перед зданием парламента в столице Сербии в четвертый раз прошли выступления, которые окончились нападением на полицию, разогнавшую толпу слезоточивым газом.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
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В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии
Сербский президент отметил, что организаторы беспорядков не причинили большого ущерба, и призвал граждан "не слишком беспокоиться" по поводу исхода событий.
"Исход ясен и однозначен. Хулиганы потерпят поражение, значительная их часть будет арестована, и они должны будут ответить за все злодеяния, в этом нет никаких сомнений", - заявил Александр Вучич в телеобращении из Парижа, где находится с визитом в связи с переговорами по косовской проблематике.
Вучич отметил, что в пятницу вечером полиция "полностью отошла" и была незаметна, а митингующие начали драться между собой. По его словам, полицейские начали действовать, чтобы защитить государственное учреждение и только тогда, когда хулиганы подошли к дверям парламента.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
01:15
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Он также попросил граждан впредь не выходить на демонстрации из-за негативной ситуации с коронавирусом.
"Сегодня вечером (на протесте) было 3000-3030 человек. Считайте, что это около 40 тысяч потенциально зараженных. Государство не давало разрешения на проведение этих протестов. Все они противозаконны. Нет и ни одного, который был бы официально заявлен", - отметил Вучич.
Протестующие, собирающиеся в последние дни в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. При этом у акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президент страны Бориса Тадича оскорбляли.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
00:35
В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ
587661016
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Александр ВучичСербияБорис ТадичБелград (город)ПарижВ мире
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