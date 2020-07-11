Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами

БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Президент Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться со всеми хулиганами, участвовавшими в беспорядках в Белграде в ходе антиправительственных демонстраций.

В пятницу вечером перед зданием парламента в столице Сербии в четвертый раз прошли выступления, которые окончились нападением на полицию, разогнавшую толпу слезоточивым газом.

Сербский президент отметил, что организаторы беспорядков не причинили большого ущерба, и призвал граждан "не слишком беспокоиться" по поводу исхода событий.

"Исход ясен и однозначен. Хулиганы потерпят поражение, значительная их часть будет арестована, и они должны будут ответить за все злодеяния, в этом нет никаких сомнений", - заявил Александр Вучич в телеобращении из Парижа , где находится с визитом в связи с переговорами по косовской проблематике.

Вучич отметил, что в пятницу вечером полиция "полностью отошла" и была незаметна, а митингующие начали драться между собой. По его словам, полицейские начали действовать, чтобы защитить государственное учреждение и только тогда, когда хулиганы подошли к дверям парламента.

Он также попросил граждан впредь не выходить на демонстрации из-за негативной ситуации с коронавирусом.

"Сегодня вечером (на протесте) было 3000-3030 человек. Считайте, что это около 40 тысяч потенциально зараженных. Государство не давало разрешения на проведение этих протестов. Все они противозаконны. Нет и ни одного, который был бы официально заявлен", - отметил Вучич.