Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну

"Роджер Стоун теперь свободный человек!" — говорится в заявлении.

Сокращение срока отличается от помилования тем, что судимость со Стоуна не снята. Белый дом не говорит, насколько именно сокращен срок, но дает понять, что Стоуну не придется сидеть в тюрьме.

"Роджер Стоун является жертвой фальшивки с Россией, которую левые силы и их союзники продвигали годами с целью подорвать президентство Трампа. Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было", — говорится в заявлении Белого дома.

Обвинения против Стоуна, который в "сговоре" не обвинялся, Белый дом назвал продуктом зависти и злобы против Стоуна.

"Стоуна обвинили те же прокуроры из команды (Роберта) Мюллера, задачей которых было найти свидетельства сговора с Россией. Поскольку таких свидетельств не существует, они не могли обвинить его ни в чем, связанном со сговором. Вместо этого они обвинили его за его поведения во время расследования", — говорится в заявлении.

Кроме того, Белый дом обвинил СМИ в преследовании Стоуна — так, во время его ареста возле его дома находились камеры CNN.

Наконец, Белый дом ссылается на опасность для здоровья Стоуна в тюрьме.

"Роджер Стоун уже немало пострадал. С ним обращались очень несправедливо, как и с многими другими в этом деле", — говорится в заявлении.

Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок в три года и четыре месяца тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Мюллера.

Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым. Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента, однако должно вызвать резкую критику политических противников Трампа.