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Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну, сообщил Белый дом. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:03
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РИА Новости
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353
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роджер стоун, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире

Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну

03:02 11.07.2020 (обновлено: 05:03 11.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну, сообщил Белый дом.
"Роджер Стоун теперь свободный человек!" — говорится в заявлении.
Сокращение срока отличается от помилования тем, что судимость со Стоуна не снята. Белый дом не говорит, насколько именно сокращен срок, но дает понять, что Стоуну не придется сидеть в тюрьме.

"Роджер Стоун является жертвой фальшивки с Россией, которую левые силы и их союзники продвигали годами с целью подорвать президентство Трампа. Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было", — говорится в заявлении Белого дома.

Обвинения против Стоуна, который в "сговоре" не обвинялся, Белый дом назвал продуктом зависти и злобы против Стоуна.
"Стоуна обвинили те же прокуроры из команды (Роберта) Мюллера, задачей которых было найти свидетельства сговора с Россией. Поскольку таких свидетельств не существует, они не могли обвинить его ни в чем, связанном со сговором. Вместо этого они обвинили его за его поведения во время расследования", — говорится в заявлении.
Кроме того, Белый дом обвинил СМИ в преследовании Стоуна — так, во время его ареста возле его дома находились камеры CNN.
Наконец, Белый дом ссылается на опасность для здоровья Стоуна в тюрьме.
"Роджер Стоун уже немало пострадал. С ним обращались очень несправедливо, как и с многими другими в этом деле", — говорится в заявлении.
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Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок в три года и четыре месяца тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Мюллера.
Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым. Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента, однако должно вызвать резкую критику политических противников Трампа.
Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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Роджер СтоунДональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
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