Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл — РИА Новости. Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом, сообщила сама политик.
"Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно", — написала она в Twitter.
Временный президент Боливии Жанин Аньес, которая сама заразилась новым вирусом, выразила поддержку главе сената, пожелав ей скорейшего выздоровления.
Ранее временный президент страны, глава ЦБ, глава администрации и министр здравоохранения сообщили, что заразились коронавирусом.
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