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Глава сената Боливии заразилась коронавирусом
Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом, сообщила сама политик. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:04
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, боливия, в мире

Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

03:01 11.07.2020 (обновлено: 05:04 11.07.2020)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновБоливия
Боливия
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл — РИА Новости. Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом, сообщила сама политик.

"Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно", — написала она в Twitter.

Временный президент Боливии Жанин Аньес, которая сама заразилась новым вирусом, выразила поддержку главе сената, пожелав ей скорейшего выздоровления.
Ранее временный президент страны, глава ЦБ, глава администрации и министр здравоохранения сообщили, что заразились коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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