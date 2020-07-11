Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

"Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно", — написала она в Twitter.