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Друг Трампа Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля
Друг и бывший неформальный советник Дональда Трампа Роджер Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля, постановил апелляционный суд. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:00
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роджер стоун, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире

Друг Трампа Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля

03:00 11.07.2020
303
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Друг и бывший неформальный советник Дональда Трампа Роджер Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля, постановил апелляционный суд.
"Стоун не подлежит дальнейшей законной отсрочке даты прибытия в тюрьму", - говорится в решении суда.
При этом телеканал Fox News cообщил ранее, что Трамп сократит тюремный срок Стоуну.
Стоун должен отбывать срок в три года и четыре месяца тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера.
Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым.
Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента США, однако должно вызвать резкую критику политических противников Трампа.
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