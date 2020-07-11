https://ria.ru/20200711/1574197771.html
Друг Трампа Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля
Друг и бывший неформальный советник Дональда Трампа Роджер Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля, постановил апелляционный суд. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:00
2020-07-11T03:00
роджер стоун
дональд трамп
роберт мюллер
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:5031:2830_1400x0_80_0_0_a224d0ab825eecee2f0ea7df3a1e14d6.jpg
https://ria.ru/20200222/1565090136.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:5031:2830_1400x0_80_0_0_a224d0ab825eecee2f0ea7df3a1e14d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:4473:3354_1400x0_80_0_0_708d595f04728c38b28dfc831da29b24.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:3355:3354_1400x0_80_0_0_6b20f45edce2fa42a875bd72c589d6ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роджер стоун, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире