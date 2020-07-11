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В Казани ликвидировали возгорание на полигоне бытовых отходов
Возгорание твердых бытовых отходов на полигоне "Восточный" в Казани ликвидировано, площадь тления отходов составила 100 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T02:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
советский район
казань
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), советский район, казань, происшествия

В Казани ликвидировали возгорание на полигоне бытовых отходов

02:47 11.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возгорание твердых бытовых отходов на полигоне "Восточный" в Казани ликвидировано, площадь тления отходов составила 100 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Десятого июля в 18:50 поступило сообщение о горении твердых бытовых отходов на полигоне "Восточный" на Мамадышском тракте в Советском районе Казани.
"По уточненной информации, площадь тления твердых бытовых отходов составила всего 100 квадратных метров. В 00.59 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при тушении пожара задействовали шесть самосвалов, бульдозер и погрузчик. Тушение произвели оперативно, по всем правилам эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.
"Предварительная причина возгорания - случайное наличие в строительных отходах, завезённых сторонними перевозчиками, тлеющего предмета", - добавляется в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Советский районКазаньПроисшествия
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