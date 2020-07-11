Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов

Администрация Трампа добивается отмены программы. При этом Трамп не утверждает, что намерен депортировать нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми. По его словам, проблему нужно решать в рамках широкой реформы иммиграции, которая в корне изменит ее принципы и установит приоритет для иммигрантов, полезных или необходимых стране, а не для родственников уже существующих иммигрантов, как сейчас. Однако демократы в конгрессе не намерены рассматривать подобную реформу.