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Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов
Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:13
дональд трамп
барак обама
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, барак обама, сша, в мире

Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов

02:33 11.07.2020 (обновлено: 03:13 11.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми.
"Мы дадим им путь к гражданству", - сказал Трамп в интервью Telemundo.
По его словам, он намерен подписать соответствующий "закон в виде указа" в течение последующих недель.
Белый дом подтвердил заявление Трампа.
"Президент работает над исполнительным указом, которым будет учреждена основанная на достоинствах (иммигрантов) система для дальнейшей защиты работников в США", - говорится в письменном заявлении Белого дома.
При этом Трамп готов сотрудничать на эту тему с конгрессом, уточнил Белый дом.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что амнистии за незаконное пересечение границы Трамп не планирует.
Предыдущая администрация Барака Обамы запустила программу DACA, которая позволяет этой категории иммигрантов получить защиту от депортации и временно жить и работать в США, но при этом не дает им права на постоянное законное проживание или гражданство. Программа защищает от депортации около 700 тысяч человек.
Администрация Трампа добивается отмены программы. При этом Трамп не утверждает, что намерен депортировать нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми. По его словам, проблему нужно решать в рамках широкой реформы иммиграции, которая в корне изменит ее принципы и установит приоритет для иммигрантов, полезных или необходимых стране, а не для родственников уже существующих иммигрантов, как сейчас. Однако демократы в конгрессе не намерены рассматривать подобную реформу.
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон
5 октября 2019, 05:32
Трамп ограничил въезд в США иммигрантам, у которых нет медстраховки
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Дональд ТрампБарак ОбамаСШАВ мире
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