Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Франция сожалеет в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"Франция выражает сожаление по поводу решения Государственного совета Турции об изменении статуса музея собора Святой Софии и указа президента Эрдогана о передаче его под контроль управления по делам религий", — говорится в заявлении главы французского МИД.
"Эти решения ставят под угрозу один из самых символических актов современной и светской Турции. Целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должна быть сохранена. Собор Святой Софии должен продолжать представлять разнообразие религиозного наследия, диалог и терпимость", — отмечает Ле Дриан.
Храм Святой Софии основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.