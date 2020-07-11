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Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Франция сожалеет в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:43
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
жан-ив ле дриан
юнеско
франция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, жан-ив ле дриан, юнеско, франция, турция, стамбул, в мире

Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

02:19 11.07.2020 (обновлено: 07:43 11.07.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Франция сожалеет в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
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"Франция выражает сожаление по поводу решения Государственного совета Турции об изменении статуса музея собора Святой Софии и указа президента Эрдогана о передаче его под контроль управления по делам религий", — говорится в заявлении главы французского МИД.

"Эти решения ставят под угрозу один из самых символических актов современной и светской Турции. Целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должна быть сохранена. Собор Святой Софии должен продолжать представлять разнообразие религиозного наследия, диалог и терпимость", — отмечает Ле Дриан.
Храм Святой Софии основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЖан-Ив Ле ДрианЮНЕСКОФранцияТурцияСтамбулВ мире
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