Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"Франция выражает сожаление по поводу решения Государственного совета Турции об изменении статуса музея собора Святой Софии и указа президента Эрдогана о передаче его под контроль управления по делам религий", — говорится в заявлении главы французского МИД.

Храм Святой Софии основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.