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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек
Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T02:14
2020-07-11T03:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 800 827. За минувшие сутки выявлено 45 048 новых случаев инфицирования. За последние 24 часа умерли 1 214 человек с COVID-19, всего в стране скончались 70 398 пациентов.
По данным бразильского минздрава, вылечились более миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.