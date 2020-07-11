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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек
Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T03:40
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек

02:14 11.07.2020 (обновлено: 03:40 11.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 800 827. За минувшие сутки выявлено 45 048 новых случаев инфицирования. За последние 24 часа умерли 1 214 человек с COVID-19, всего в стране скончались 70 398 пациентов.
По данным бразильского минздрава, вылечились более миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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