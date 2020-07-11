В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

© AP Photo / Felipe Dana Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 800 827. За минувшие сутки выявлено 45 048 новых случаев инфицирования. За последние 24 часа умерли 1 214 человек с COVID-19, всего в стране скончались 70 398 пациентов.

По данным бразильского минздрава, вылечились более миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.