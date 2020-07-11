В Бельгии вводят обязательное ношение масок в магазинах и кино

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Бельгийские власти вводят с субботы обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концернах залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов, соответствующее заявление правительства опубликуют в пятницу вечером.

Новые правила касаются всех лиц старше 12 лет.

Штраф для физических лиц, не соблюдающих правило, составит 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения.

Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт.

Власти приняли это решение на фоне достаточно благополучной эпидемиологической ситуации в Бельгии , где уже длительное время фиксируется не более 90 новых случаев COVID-19 в сутки. Однако вирусологи опасаются новой вспышки коронавируса из-за летних отпусков и открытия границ со странами Евросоюза , в некоторых из которых эпидемиологическая ситуация не такая благополучная.

Премьер-министр Софи Вильмес сообщила, что меры будут периодически пересматриваться в зависимости от складывающейся ситуации.

За все время пандемии в Бельгии были зафиксированы 62 357 случаев заболевания коронавирусом, 9 781 человек скончался.

С 1 июля в Бельгии разрешили проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 — на открытом пространстве. Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.