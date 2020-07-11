СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции

ООН, 11 июл — РИА Новости. Совбез ООН не принял резолюцию России, которая предлагала оставить один переход на границе Сирии для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну.

За документ проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре.

Для доставки гуманитарной помощи в Сирию до сегодняшнего дня использовались два перехода на с Турцией — "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, поэтому для их дальнейшей работы Совбез должен был принять резолюцию.

Ранее Россия и Китай наложили вето на две резолюции Бельгии и Германии, предполагающие продление работы двух погранпереходов, а не одного.

В российской резолюции, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что механизм трансграничной доставки гумпомощи создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.

В проекте сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на год.

В нем также говорится, что СБ выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска . В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.

Доклад, который должен быть представлен не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией ) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком ) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией ).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это крайне не устраивает западных партнеров в Совбезе.