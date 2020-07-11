https://ria.ru/20200711/1574197357.html
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:36
2020-07-11T05:05
россия
сергей рябков
сша
безопасность
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_3bfd6c0359820ad4d0d425174430bc40.jpg
https://ria.ru/20200710/1574172304.html
Василий Тёркин
Как говорят в народе: "У вас "кишка тонка"". СССР мог легко ответить, а Путин со своей капиталистической политикой, желанием всем понравиться на Западе и с теми средствами которые вывозят из страны - это (по крайней мере) смешно. Балаболы вы все.
70
pet.g6
Ответим обещанием ответить!
51
17
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_3bfd6c0359820ad4d0d425174430bc40.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, сша, безопасность, в мире