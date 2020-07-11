Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574197357.html
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:05
россия
сергей рябков
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_3bfd6c0359820ad4d0d425174430bc40.jpg
https://ria.ru/20200710/1574172304.html
Как говорят в народе: "У вас "кишка тонка"". СССР мог легко ответить, а Путин со своей капиталистической политикой, желанием всем понравиться на Западе и с теми средствами которые вывозят из страны - это (по крайней мере) смешно. Балаболы вы все.
70
Ответим обещанием ответить!
51
17
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_3bfd6c0359820ad4d0d425174430bc40.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_1bedd9d85db34b521cf7776c68465246.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_454:0:2502:2048_1400x0_80_0_0_b1646376f86f984a14af2d269a49e0d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рябков, сша, безопасность, в мире

Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество

01:36 11.07.2020 (обновлено: 05:05 11.07.2020)
9855
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, американцы стремятся обеспечить себе максимальную свободу в сфере контроля над вооружениями.

"Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", — заявил Рябков в эфире Дума.тв.

"В этом ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул замминистра.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:49
Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями
240309220140
Обсудить 17
РоссияСергей РябковСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Как говорят в народе: "У вас "кишка тонка"". СССР мог легко ответить, а Путин со своей капиталистической политикой, желанием всем понравиться на Западе и с теми средствами которые вывозят из страны - это (по крайней мере) смешно. Балаболы вы все.
11 июля, 06:58
ВТВасилий Тёркин
44010223
Ответим обещанием ответить!
11 июля, 05:38
ppet.g6
31001118
Рекомендуем
Кадры антиправительственного митинга в Белграде
Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Американские флаги в Вашингтоне
США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Посетители у прилавка с вяленой и копченой рыбой
Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Российские рубли
Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Банкноты номиналом 2000 рублей
Эксперт рассказал, как безопасно снять деньги из банкомата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния