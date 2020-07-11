Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество

"Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", — заявил Рябков в эфире Дума.тв.