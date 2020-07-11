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В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии
Сын советника вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича задержан в ходе антиправительственных выступлений в Белграде, сообщил президент страны Александр... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:06
ивица дачич
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ивица дачич, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии

01:06 11.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Сын советника вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича задержан в ходе антиправительственных выступлений в Белграде, сообщил президент страны Александр Вучич.
По информации сайта белградской газеты "Блиц", речь идет о сыне бывшего министра энергетики Сербии Петра Шкундрича - Владимире Шкундриче, который был задержан в пятницу вечером с бейсбольной битой при попытке прорваться в здание Скупщины (парламента).
"Не думаю, что это должно иметь связь с Ицицей Дачичем. Напротив. Речь о человеке, которому 40-41 год, который буквально штурмовал Скупщину. Ребенок олигарха, он мультимиллионер, денег сколько угодно. Эта коалиция олигархов и хулиганов практически невероятна для сербской политики", - сказал Вучич в телеобращении из Парижа, где он находится с визитом.
Петар Шкундрич был министром горнорудного дела и энергетики в правительстве Мирко Цветковича. Является высокопоставленным функционером Сербской социалистической партии, лидером которой является Ивица Дачич.
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