В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии

"Не думаю, что это должно иметь связь с Ицицей Дачичем. Напротив. Речь о человеке, которому 40-41 год, который буквально штурмовал Скупщину. Ребенок олигарха, он мультимиллионер, денег сколько угодно. Эта коалиция олигархов и хулиганов практически невероятна для сербской политики", - сказал Вучич в телеобращении из Парижа, где он находится с визитом.