В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии

БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Сын советника вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича задержан в ходе антиправительственных выступлений в Белграде, сообщил президент страны Александр Вучич.
По информации сайта белградской газеты "Блиц", речь идет о сыне бывшего министра энергетики Сербии Петра Шкундрича - Владимире Шкундриче, который был задержан в пятницу вечером с бейсбольной битой при попытке прорваться в здание Скупщины (парламента).
"Не думаю, что это должно иметь связь с Ицицей Дачичем. Напротив. Речь о человеке, которому 40-41 год, который буквально штурмовал Скупщину. Ребенок олигарха, он мультимиллионер, денег сколько угодно. Эта коалиция олигархов и хулиганов практически невероятна для сербской политики", - сказал Вучич в телеобращении из Парижа, где он находится с визитом.
Петар Шкундрич был министром горнорудного дела и энергетики в правительстве Мирко Цветковича. Является высокопоставленным функционером Сербской социалистической партии, лидером которой является Ивица Дачич.