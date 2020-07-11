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Тропический шторм "Фэй" достиг берегов Нью-Джерси
Тропический шторм "Фэй" достиг берегов штата Нью-Джерси на северо-востоке США, сообщил Национальный центр по предупреждению последствий ураганов (NHC). РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:00
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353
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атлантик-сити, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), нью-джерси, сша, в мире

Тропический шторм "Фэй" достиг берегов Нью-Джерси

01:00 11.07.2020
1930
© AP Photo / Mike SpencerРабота спасателей в США
Работа спасателей в США
© AP Photo / Mike Spencer
Работа спасателей в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Тропический шторм "Фэй" достиг берегов штата Нью-Джерси на северо-востоке США, сообщил Национальный центр по предупреждению последствий ураганов (NHC).
По его данным, эпицентр шторма находится в 15 километрах к северо-северо-востоку от Атлантик-Сити, скорость ветра составляет 85 километров в час.
Далее шторм пройдет над Нью-Йорком и другими штатами северо-запада США, где ожидаются ливневые дожди и сильный ветер.
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Вчера, 17:23
Трамп заявил о готовности к приходу шторма Фэй в Нью-Джерси
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Атлантик-СитиНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)Нью-ДжерсиСШАВ мире
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