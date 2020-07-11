Высоту орбиты МКС понизят на километр перед прилётом корабля "Прогресс"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции в субботу планируется уменьшить на километр перед прилётом грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Высоту орбиты станции хотели поднять на 480 метров 10 июля, но после внепланового манёвра уклонения МКС 3 июля от обломка ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году, планы поменялись.
"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля запланирована коррекция ее орбиты", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, будут включены в 22.15 мск и проработают 277 секунд. В результате средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 километров над Землей.
Как сообщалось, запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.
Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.