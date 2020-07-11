Высоту орбиты МКС понизят на километр перед прилётом корабля "Прогресс"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Высоту орбиты Международной космической станции в субботу планируется уменьшить на километр перед прилётом грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Высоту орбиты станции хотели поднять на 480 метров 10 июля, но после внепланового манёвра уклонения МКС 3 июля от обломка ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году, планы поменялись.

"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля запланирована коррекция ее орбиты", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, будут включены в 22.15 мск и проработают 277 секунд. В результате средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 километров над Землей.