США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции

Как сообщил торговый представитель США, цифровой налог несправедливо ущемляет американские компании, которые занимаются цифровыми технологиями. Тем не менее, пошлины США не вступят в силу до 6 января 2021 года, пока продолжаются переговоры.
Сообщается, что пошлинами будут облагаться французская косметическая продукция и сумки.
Вопрос цифрового налога стал предметом разногласий между США и Францией. В июле прошлого года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявил, что в ответ может ввести налог на французское вино.
В январе 2020 года французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и США установили "общие рамки" относительно цифрового налога. Он отмечал, что Парижу и Вашингтону еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, касающихся налогообложения. В то же время Ле Мэр тогда подтвердил, что в соответствии с "общими рамками" Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин. Ранее об этом решении сообщил Эммануэль Макрон.