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США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
США объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов из-за цифрового налога, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:21
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Вот так и нужно делать как США. А-то все поют песенку про ВТО,международную торговлю,и разделение труда. А США так и будут выписывать бабло из Европы даже не платя налоги. Учитесь господа вот так вот все просто.
152
Может нам тоже цифровой налог ввести.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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брюно ле мэр, эммануэль макрон, дональд трамп, google, apple, франция, вашингтон (город), сша, париж, в мире

США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции

00:37 11.07.2020 (обновлено: 01:21 11.07.2020)
36301
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов из-за цифрового налога, передает агентство Франс Пресс.
Как сообщил торговый представитель США, цифровой налог несправедливо ущемляет американские компании, которые занимаются цифровыми технологиями. Тем не менее, пошлины США не вступят в силу до 6 января 2021 года, пока продолжаются переговоры.
Сообщается, что пошлинами будут облагаться французская косметическая продукция и сумки.
Вопрос цифрового налога стал предметом разногласий между США и Францией. В июле прошлого года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявил, что в ответ может ввести налог на французское вино.
В январе 2020 года французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и США установили "общие рамки" относительно цифрового налога. Он отмечал, что Парижу и Вашингтону еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, касающихся налогообложения. В то же время Ле Мэр тогда подтвердил, что в соответствии с "общими рамками" Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин. Ранее об этом решении сообщил Эммануэль Макрон.
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Брюно Ле МэрЭммануэль МакронДональд ТрампGoogleAppleФранцияВашингтон (город)СШАПарижВ мире
Популярные комментарии
Вот так и нужно делать как США. А-то все поют песенку про ВТО,международную торговлю,и разделение труда. А США так и будут выписывать бабло из Европы даже не платя налоги. Учитесь господа вот так вот все просто.
11 июля, 02:26
Andrej Kozakov
68910074
Может нам тоже цифровой налог ввести.
11 июля, 01:11
АСАндрей Ст
3110012
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