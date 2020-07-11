https://ria.ru/20200711/1574196933.html
В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ
Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Сербии применила для разгона протестующих в центре Белграда. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T00:35
2020-07-11T00:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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риа новости, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Сербии
применила для разгона протестующих в центре Белграда.
Протестующие собрались у здания парламента. Из толпы в полицию полетели камни, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ. Дозу получили и журналисты, и протестующие, и полицейские. Как сообщил корреспондент РИА Новости, сейчас он чувствует себя нормально.
Демонстранты используют против правоохранителей камни и пиротехнику. Полиция вводит дополнительные силы.
Сейчас у ступеней парламента много разрывов светошумовых гранат, дым от файеров, крики. Полицейские со щитами спустились на площадь, протестующие продолжают забрасывать их камнями и другими предметами.
До этого полиция несколько часов стояла практически без движения, не отвечая на провокации, и защищала вход в парламент.
В Белграде
четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.