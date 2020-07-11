В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа

БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Сербии применила для разгона протестующих в центре Белграда.

Протестующие собрались у здания парламента. Из толпы в полицию полетели камни, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ. Дозу получили и журналисты, и протестующие, и полицейские. Как сообщил корреспондент РИА Новости, сейчас он чувствует себя нормально.

Демонстранты используют против правоохранителей камни и пиротехнику. Полиция вводит дополнительные силы.

Сейчас у ступеней парламента много разрывов светошумовых гранат, дым от файеров, крики. Полицейские со щитами спустились на площадь, протестующие продолжают забрасывать их камнями и другими предметами.

До этого полиция несколько часов стояла практически без движения, не отвечая на провокации, и защищала вход в парламент.