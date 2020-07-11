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В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ
Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Сербии применила для разгона протестующих в центре Белграда. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T00:49
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риа новости, сербия, белград (город), в мире

В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ

00:35 11.07.2020 (обновлено: 00:49 11.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ, который полиция Сербии применила для разгона протестующих в центре Белграда.
Протестующие собрались у здания парламента. Из толпы в полицию полетели камни, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ. Дозу получили и журналисты, и протестующие, и полицейские. Как сообщил корреспондент РИА Новости, сейчас он чувствует себя нормально.
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9 июля, 11:28
Вице-мэр Белграда дал первую оценку ущерба от беспорядков
Демонстранты используют против правоохранителей камни и пиротехнику. Полиция вводит дополнительные силы.
Сейчас у ступеней парламента много разрывов светошумовых гранат, дым от файеров, крики. Полицейские со щитами спустились на площадь, протестующие продолжают забрасывать их камнями и другими предметами.
До этого полиция несколько часов стояла практически без движения, не отвечая на провокации, и защищала вход в парламент.
В Белграде четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
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15405114
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РИА НовостиСербияБелград (город)В мире
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