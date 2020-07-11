Источники сообщили о подготовке Германией новой резолюции по Сирии

ООН, 10 июл - РИА Новости, Алан Булкаты. Германия и Бельгия подготовили третий вариант резолюции о продлении действия двух пограничных переходов на сирийско-турецкой границе в рамках механизма по трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию сейчас используются два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. Однако на этот счет в Совете Безопасности возникли разногласия.

Россия и Китай наложили вето на два предыдущих варианта резолюций Германии и Бельгии. Первый предполагал продлить работу обоих КПП на год, второй - на шесть месяцев.

"Бельгия и Германия подготовили третий проект резолюции", - сообщил собеседник агентства. Другой источник отметил, что пока проект не выносится на голосование.

Третий вариант, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, предполагает продлить действие погранперехода "Баб-эль-Хава" на 12 месяцев (до 10 июля 2021 года) и КПП "Баб-эс-Салям" на три месяца (до 10 октября 2020 года).

Россия выступает за постепенное сворачивание работы погранпереходов и за доставку гумпомощи официальными властями по территории Сирии , а не через границы с соседними государствами.

В пятницу ожидается голосование по российскому проекту. Он предлагает продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на год. Мандат второго КПП не продлевается, согласно российскому тексту.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией ) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком ) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией ).

По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это не устраивает западных партнеров по Совбезу.