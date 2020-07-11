Источники сообщили о подготовке Германией новой резолюции по Сирии

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию сейчас используются два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. Однако на этот счет в Совете Безопасности возникли разногласия.
Россия и Китай наложили вето на два предыдущих варианта резолюций Германии и Бельгии. Первый предполагал продлить работу обоих КПП на год, второй - на шесть месяцев.
"Бельгия и Германия подготовили третий проект резолюции", - сообщил собеседник агентства. Другой источник отметил, что пока проект не выносится на голосование.
Третий вариант, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, предполагает продлить действие погранперехода "Баб-эль-Хава" на 12 месяцев (до 10 июля 2021 года) и КПП "Баб-эс-Салям" на три месяца (до 10 октября 2020 года).
Россия выступает за постепенное сворачивание работы погранпереходов и за доставку гумпомощи официальными властями по территории Сирии, а не через границы с соседними государствами.
В пятницу ожидается голосование по российскому проекту. Он предлагает продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на год. Мандат второго КПП не продлевается, согласно российскому тексту.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.
В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это не устраивает западных партнеров по Совбезу.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.