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Жительницы Мурманской области теперь смогут сделать ЭКО в своем регионе
Жительницам Мурманской области теперь не нужно покидать регион на месяц для лечения бесплодия. В столице области открылся высокотехнологичный центр... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:28
хорошие новости
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мурманская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
хорошие новости, мурманская область

Жительницы Мурманской области теперь смогут сделать ЭКО в своем регионе

08:00 11.07.2020 (обновлено: 15:28 11.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковЖенщина на приеме у врача в отделении экстракорпорального оплодотворения
Женщина на приеме у врача в отделении экстракорпорального оплодотворения
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жительницам Мурманской области теперь не нужно покидать регион на месяц для лечения бесплодия. В столице области открылся высокотехнологичный центр репродуктивных технологий, в котором пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения можно по ОМС.
Как сообщили в администрации Мурманской области, если ранее для проведения ЭКО пациенткам приходилось покидать регион на 30-35 дней, то теперь большая часть процедуры (25-30 дней) будет проходить в Мурманске и лишь эмбриологический этап будет проводиться в головной клинике в Санкт-Петербурге.
"Такая схема позволит снизить финансовую и психосоциальную нагрузку на пациентов при длительном выезде из родного города, и в то же время высокотехнологичный эмбриологический этап выполняется в головной клинике в специализированной лаборатории", — пояснили в региональном Министерстве здравоохранения.
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По данным ведомства, в регионе диагноз "бесплодие" имеют около трех тысяч женщин. За 2019 год 475 пациенток прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, две трети из них — за пределами Мурманской области. Планируется, что новая клиника до конца 2020 года примет более 700 пациенток, свыше 200 получат специализированную помощь.
Услуги центра будут бесплатными для пациенток — центр репродуктивных технологий создан по программе государственно-частного партнерства, медицинская помощь в нем будет оплачиваться за счет средств ОМС.
Клиника базируется в одном из корпусов регионального перинатального центра. Как отметили в правительстве Мурманской области, это позволит пациенткам получать услуги по лечению бесплодия методами ЭКО в единой цепочке — от постановки диагноза и лечения до получения беременности и ее дальнейшего ведения.
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