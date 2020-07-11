Жительницы Мурманской области теперь смогут сделать ЭКО в своем регионе

Женщина на приеме у врача в отделении экстракорпорального оплодотворения

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жительницам Мурманской области теперь не нужно покидать регион на месяц для лечения бесплодия. В столице области открылся высокотехнологичный центр репродуктивных технологий, в котором пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения можно по ОМС.

Как сообщили в администрации Мурманской области, если ранее для проведения ЭКО пациенткам приходилось покидать регион на 30-35 дней, то теперь большая часть процедуры (25-30 дней) будет проходить в Мурманске и лишь эмбриологический этап будет проводиться в головной клинике в Санкт-Петербурге.

"Такая схема позволит снизить финансовую и психосоциальную нагрузку на пациентов при длительном выезде из родного города, и в то же время высокотехнологичный эмбриологический этап выполняется в головной клинике в специализированной лаборатории", — пояснили в региональном Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в регионе диагноз "бесплодие" имеют около трех тысяч женщин. За 2019 год 475 пациенток прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, две трети из них — за пределами Мурманской области. Планируется, что новая клиника до конца 2020 года примет более 700 пациенток, свыше 200 получат специализированную помощь.

Услуги центра будут бесплатными для пациенток — центр репродуктивных технологий создан по программе государственно-частного партнерства, медицинская помощь в нем будет оплачиваться за счет средств ОМС.