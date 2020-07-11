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"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США
В деле американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна новый поворот. После того как в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:36
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В чем собственно преступление. То что кто - то спал с 14 летними девочками ? Так тогда обратите внимание на Исламские страны и Индию, там с 10 лет девочек выдают замуж, а в 12 они уже рожают детей. Двойные стандарты какие то. Значит миллиардам это можно делать , а Эпштейну нельзя . Определились бы уже .
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в Беларуси есть смертная казнь, а в России нет. Двойные стандарты какие-то. вы же должны понимать, что законы у всех разные
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фбр, би-би-си, билл клинтон, франция, оксфорд, сша, в мире

"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США

08:00 11.07.2020 (обновлено: 16:36 11.07.2020)
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. В деле американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна новый поворот. После того как в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме, следствие устанавливает новые правонарушения и ищет подельников. Возможная соучастница Эпштейна — его близкая подруга, светская львица Гилейн Максвелл. Обвинение считает, что она поставляла приятелю несовершеннолетних "массажисток". О том, что известно об этой истории, — в материале РИА Новости.

Из поместья в СИЗО

В следственном изоляторе Бруклина Максвелл ждет суда — заседание назначено на 14 июля. Еще неделю назад 58-летняя женщина пряталась в своем особняке в Нью-Гэмпшире. Дом она приобрела за наличные через подставное лицо и жила в нем под чужим именем.
Это не помогло. В начале июля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало ее по подозрению в пособничестве Джеффри Эпштейну, который принуждал несовершеннолетних к сексу. Прокуроры полагают, что с 1994-го по 1997-й год она занималась подбором девочек для оказания интимных услуг бывшему бойфренду. Всего пострадавших было трое, самой младшей — 14 лет.
Обвинение считает, что 30-летняя тогда Максвелл втиралась к жертвам в доверие. Расспрашивала о жизни и семье, водила по магазинам, в кино, а потом предлагала сделать ее другу Эпштейну "массаж". В обмен на сексуальные услуги девушкам обещали оплату обучения или другую финансовую помощь.
"Максвелл играла главную роль в поисках несовершеннолетних жертв для Эпштейна", — объявила Одри Штраусс, прокурор Южного округа Нью-Йорка. По ее словам, девочек привозили в резиденции финансиста в Нью-Йорке, Палм-Бич, Санта-Фе. Некоторые инциденты происходили и в лондонском доме Максвелл.
© AP Photo / John MinchilloПрокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Штраусс оглашает обвинения против Гилейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна
Прокурор южного округа Нью-Йорка Одри Штраусс оглашает обвинения против Гислейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / John Minchillo
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Штраусс оглашает обвинения против Гилейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна
Всего ей предъявили обвинения по шести статьям, основная — "Сговор с целью склонения несовершеннолетних к незаконному сексу".
Максвелл все отрицала. Однако прокурор утверждает, что она неоднократно лгала под присягой на допросах, — "потому что правду, предположительно, словами не выразить". Адвокат Максвелл пока ничего не комментировал.

Дружеские связи

В 2005 году родители одной из четырнадцатилетних девочек заявили, что Эпштейн растлил их дочь. Резиденции богача вызывали подозрения и раньше. Дело возбудили, расследование и процессы шли долго, вскрылись новые эпизоды. В 2008-м Эпштейн признал себя виновным в организации проституции.
Его освободили в рамках сделки о признании вины. Финансист рассчитался с жертвами: выплатил крупные суммы по мировым соглашениям.
Вновь Эпштейна арестовали в августе 2019-го и обвинили в торговле несовершеннолетними девушками. Тогда пострадавшие и указали на Максвелл, которая, по их словам, привела их в дом к преступнику, где он и его друзья вступали с ними в связь.
© REUTERS / Dronebase DronebaseДом Гилейн Максвелл в Нью-Гэмпшире
Дом Гилейн Максвелл в Нью-Гэмпшире
© REUTERS / Dronebase Dronebase
Дом Гилейн Максвелл в Нью-Гэмпшире
Со многими из них, как предполагается, его познакомила именно Гилейн. Связи в светской тусовке у нее имелись: она дочь британского медиамагната, лорда чехословацкого происхождения Роберта Максвелла, урожденного Хаима Беньюмена Хоха. Накануне Второй мировой его семья переехала во Францию, в 1940-м он вступил в британскую армию, а после войны натурализовался. Владелец издательской империи лично знал советских руководителей и вращался в высшем британском обществе.
Его дочь родилась во Франции, выросла в особняке в графстве Бакингемшир. Во время учебы в Оксфорде завела много полезных связей. После смерти отца в 1991 году переехала в Нью-Йорк, где и начала встречаться с Эпштейном. Пара устраивала вечеринки, куда приходили именитые покровители Максвелл.
В 1999-м она познакомила с Эпштейном другого фигуранта скандала — принца Эндрю, герцога Йоркского. Позже они неоднократно вместе отдыхали, Эпштейна даже пригласили на день рождения дочери принца. Спустя годы одна из предполагаемых жертв — Вирджиния Робертс Джуффре — заявила, что трижды занималась с Эндрю сексом по принуждению в доме Максвелл в Лондоне, в особняке в Нью-Йорке, а также участвовала в оргии с Эпштейном, Эндрю и еще восемью девушками на Виргинских островах.
© REUTERS / Chris RadburnБританский принц Эндрю
Британский принц Эндрю
© REUTERS / Chris Radburn
Британский принц Эндрю
В прошлом году принц дал скандальное интервью BBC — он отрицал знакомство с девушкой и сообщал, что не жалеет о дружбе с Эпштейном. Это вызвало шквал критики, сын королевы даже отказался от права представлять монаршую семью. По словам его адвокатов, он готов сотрудничать со следствием, однако в США утверждают, что на запросы Эндрю не отвечает.
Гилейн водила дружбу и с другими влиятельными людьми. В Instagram появился аккаунт со снимками, на которых подруга Эпштейна запечатлена с сильными мира сего. С Дональдом Трампом и его женой Меланией, принцессой Дианой и принцем Эндрю — на вечеринке модели Хайди Клум. На троне в Букингемском дворце — с кинозвездой Кевином Спейси. С ним же, актером Крисом Такером и Биллом Клинтоном, предположительно, во время путешествия в Африку на самолете Эпштейна. С бывшим президентом США ее видели неоднократно, в том числе на церемонии бракосочетания его дочери. Среди других известных знакомых — осужденный за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн, рок-звезда Мик Джаггер, миллионер Майкл Блумберг, бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

Лучшая подельница

Кем именно в 2000-е Эпштейн и Максвелл приходились друг другу, неясно. Он говорил о ней как о "лучшей подруге", которая помогает ему в делах, знакомит со знаменитостями и бизнесменами. Репутация Гилейн, несмотря на признания бывшего любовника о ее причастности к насилию над несовершеннолетними, особо не пострадала. Она по-прежнему появлялась на публике в компании звезд. Тем временем дело Эпштейна не легло под сукно — добавлялись новые свидетельства, жертвы сообщали о себе.
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
В 2016-м Максвелл допросили. Она отвергала причастность к пособничеству проституции, а позднее даже пыталась отсудить у уже покойного Эпштейна 600 миллионов долларов — как компенсацию за оплату адвокатов и обеспечение собственной безопасности, ведь "ей угрожали, она скрывалась". Гилейн избегала публичности, а после ареста Эпштейна в 2019-м и вовсе пропала. Теперь объективы камер покажут ее уже в зале суда. В личном деле при оформлении в СИЗО отметили, что с 2016 года на Максвелл и связанных с ней лиц открыли 15 банковских счетов, где лежат десятки миллионов долларов. Выпускать ее опасно, считает обвинение: c такими активами она наверняка сбежит от правосудия.
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ФБРБи-би-сиБилл КлинтонФранцияОксфордСШАВ мире
Популярные комментарии
В чем собственно преступление. То что кто - то спал с 14 летними девочками ? Так тогда обратите внимание на Исламские страны и Индию, там с 10 лет девочек выдают замуж, а в 12 они уже рожают детей. Двойные стандарты какие то. Значит миллиардам это можно делать , а Эпштейну нельзя . Определились бы уже .
11 июля, 10:14
freizdorf
4100024
в Беларуси есть смертная казнь, а в России нет. Двойные стандарты какие-то. вы же должны понимать, что законы у всех разные
11 июля, 10:39
Министр Правды
1200100
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