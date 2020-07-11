"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. В деле американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна новый поворот. После того как в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме, следствие устанавливает новые правонарушения и ищет подельников. Возможная соучастница Эпштейна — его близкая подруга, светская львица Гилейн Максвелл. Обвинение считает, что она поставляла приятелю несовершеннолетних "массажисток". О том, что известно об этой истории, — в материале РИА Новости.

Из поместья в СИЗО

В следственном изоляторе Бруклина Максвелл ждет суда — заседание назначено на 14 июля. Еще неделю назад 58-летняя женщина пряталась в своем особняке в Нью-Гэмпшире. Дом она приобрела за наличные через подставное лицо и жила в нем под чужим именем.

Это не помогло. В начале июля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало ее по подозрению в пособничестве Джеффри Эпштейну, который принуждал несовершеннолетних к сексу. Прокуроры полагают, что с 1994-го по 1997-й год она занималась подбором девочек для оказания интимных услуг бывшему бойфренду. Всего пострадавших было трое, самой младшей — 14 лет.

Обвинение считает, что 30-летняя тогда Максвелл втиралась к жертвам в доверие. Расспрашивала о жизни и семье, водила по магазинам, в кино, а потом предлагала сделать ее другу Эпштейну "массаж". В обмен на сексуальные услуги девушкам обещали оплату обучения или другую финансовую помощь.

"Максвелл играла главную роль в поисках несовершеннолетних жертв для Эпштейна", — объявила Одри Штраусс, прокурор Южного округа Нью-Йорка. По ее словам, девочек привозили в резиденции финансиста в Нью-Йорке, Палм-Бич, Санта-Фе. Некоторые инциденты происходили и в лондонском доме Максвелл.

© AP Photo / John Minchillo Прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Штраусс оглашает обвинения против Гилейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна © AP Photo / John Minchillo Прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Штраусс оглашает обвинения против Гилейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна

Всего ей предъявили обвинения по шести статьям, основная — "Сговор с целью склонения несовершеннолетних к незаконному сексу".

Максвелл все отрицала. Однако прокурор утверждает, что она неоднократно лгала под присягой на допросах, — "потому что правду, предположительно, словами не выразить". Адвокат Максвелл пока ничего не комментировал.

Дружеские связи

В 2005 году родители одной из четырнадцатилетних девочек заявили, что Эпштейн растлил их дочь. Резиденции богача вызывали подозрения и раньше. Дело возбудили, расследование и процессы шли долго, вскрылись новые эпизоды. В 2008-м Эпштейн признал себя виновным в организации проституции.

Его освободили в рамках сделки о признании вины. Финансист рассчитался с жертвами: выплатил крупные суммы по мировым соглашениям.

Вновь Эпштейна арестовали в августе 2019-го и обвинили в торговле несовершеннолетними девушками. Тогда пострадавшие и указали на Максвелл, которая, по их словам, привела их в дом к преступнику, где он и его друзья вступали с ними в связь.

Со многими из них, как предполагается, его познакомила именно Гилейн. Связи в светской тусовке у нее имелись: она дочь британского медиамагната, лорда чехословацкого происхождения Роберта Максвелла, урожденного Хаима Беньюмена Хоха. Накануне Второй мировой его семья переехала во Францию, в 1940-м он вступил в британскую армию, а после войны натурализовался. Владелец издательской империи лично знал советских руководителей и вращался в высшем британском обществе.

Его дочь родилась во Франции, выросла в особняке в графстве Бакингемшир. Во время учебы в Оксфорде завела много полезных связей. После смерти отца в 1991 году переехала в Нью-Йорк, где и начала встречаться с Эпштейном. Пара устраивала вечеринки, куда приходили именитые покровители Максвелл.

В 1999-м она познакомила с Эпштейном другого фигуранта скандала — принца Эндрю, герцога Йоркского. Позже они неоднократно вместе отдыхали, Эпштейна даже пригласили на день рождения дочери принца. Спустя годы одна из предполагаемых жертв — Вирджиния Робертс Джуффре — заявила, что трижды занималась с Эндрю сексом по принуждению в доме Максвелл в Лондоне, в особняке в Нью-Йорке, а также участвовала в оргии с Эпштейном, Эндрю и еще восемью девушками на Виргинских островах.

В прошлом году принц дал скандальное интервью BBC — он отрицал знакомство с девушкой и сообщал, что не жалеет о дружбе с Эпштейном. Это вызвало шквал критики, сын королевы даже отказался от права представлять монаршую семью. По словам его адвокатов, он готов сотрудничать со следствием, однако в США утверждают, что на запросы Эндрю не отвечает.

Гилейн водила дружбу и с другими влиятельными людьми. В Instagram появился аккаунт со снимками, на которых подруга Эпштейна запечатлена с сильными мира сего. С Дональдом Трампом и его женой Меланией, принцессой Дианой и принцем Эндрю — на вечеринке модели Хайди Клум. На троне в Букингемском дворце — с кинозвездой Кевином Спейси. С ним же, актером Крисом Такером и Биллом Клинтоном, предположительно, во время путешествия в Африку на самолете Эпштейна. С бывшим президентом США ее видели неоднократно, в том числе на церемонии бракосочетания его дочери. Среди других известных знакомых — осужденный за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн, рок-звезда Мик Джаггер, миллионер Майкл Блумберг, бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

Лучшая подельница

Кем именно в 2000-е Эпштейн и Максвелл приходились друг другу, неясно. Он говорил о ней как о "лучшей подруге", которая помогает ему в делах, знакомит со знаменитостями и бизнесменами. Репутация Гилейн, несмотря на признания бывшего любовника о ее причастности к насилию над несовершеннолетними, особо не пострадала. Она по-прежнему появлялась на публике в компании звезд. Тем временем дело Эпштейна не легло под сукно — добавлялись новые свидетельства, жертвы сообщали о себе.

© AP Photo / Chris Ison Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери © AP Photo / Chris Ison Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери