"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале июля российская денежная единица подешевела до майских минимумов. Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.

Негативные факторы

После мощного падения на фоне коронавирусного кризиса и обвала нефти к концу мая рублю удалось отыграть существенную часть потерь. Но уже к концу июня российская валюта ушла к 70-ти за доллар и 80-ти за евро.



Эксперты констатируют: несмотря на снятие ограничений и постепенное восстановление деловой активности, национальная денежная единица пока в неустойчивом положении. Ключевой фактор — ожидания второй волны коронавируса, отбивающие аппетит к рисковым активам. А потому надеяться на укрепление отечественной валюты не стоит.

Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, пока рубль находится в широком диапазоне: 67-72 за доллар. На курс значительно влияет отток средств из российских активов, заметно увеличившийся в последние две недели.

Причина все та же: международные инвесторы не хотят рисковать. В результате ослабление, предполагают эксперты, продолжится.

"В этих условиях продажа и покупки валюты Банком России будут минимальными, воздействие на курс снизится, — рассуждает Масленников. — Можно ожидать, что в ближайшее время пара доллар-рубль снова попытается пройти уровень 72. Если это удастся, открываются перспективы до 75".

Негатива добавил и нефтяной рынок. В частности, Саудовская Аравия заявила о возможном наращивании добычи — и это на фоне несоблюдения рядом стран параметров соглашения ОПЕК+.

Кроме того, сказалось изменение ключевой ставки Банком России. В июне ЦБ впервые с 2015 года уменьшил ее сразу на один процентный пункт — до 4,5 годовых. Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) неизбежно пойдет вниз. Иностранные инвесторы продадут меньше валюты, чтобы купить ОФЗ, и курс доллара вырастет.

"С учетом высокой неопределенности на рынках рубль в ближайшее время вряд ли укрепится. Ориентир на ближайшие месяцы — 73-75 за доллар", — считает Станислав Дужинский, аналитик банка "Хоум Кредит".

"Основной риск — ухудшение ситуации на зарубежных рынках. Для увеличения ликвидности иностранные спекулянты могут приступить к выводу денег из развивающихся стран, и спрос на валюту в России вырастет. Ориентир — 74-75 за доллар", — утверждает Максим Шеин, главный инвестиционный стратег "БКС Брокер".

Отложенный спрос

К тому же ослабление карантина ведет к восстановлению импорта и отложенному спросу на валюту, что окажет давление на рубль.

Еще один фактор: Минфин и Центробанк существенно сократят поддержку рубля из-за роста нефтяных цен в соответствии с бюджетным правилом.

"В июле Минфин России выделит на продажу валюты 125,6 миллиарда рублей, в июне было 203,7. С 8 июля по 6 августа в день получится по 5,7 миллиарда против июньских 10,2", — говорит Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest. Прогноз аналитика на июль — 69-73 за доллар.

Она тоже отмечает падение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов и указывает на исчерпание лимитов у резидентов. Вдобавок с началом сезона выплаты дивидендов их будут конвертировать в доллары и евро. А главная угроза — возврат карантина из-за второй волны пандемии.

Что дальше

В августе ситуация может измениться. Все зависит от отчетов международных компаний за второе полугодие и темпов восстановления экономики.

По мнению финансового эксперта и инвестора Яна Марчинского, отчеты могут быть хуже ожиданий, что спровоцирует волну распродаж по всему миру. В такой ситуации инвесторы предпочтут активы в более стабильных валютах.

Впрочем, даже если в среднесрочной перспективе доллар будет дороже семидесяти рублей, пострадают лишь импортеры. При положительном торговом сальдо страны это не самый худший сценарий. В то же время от ослабления национальной валюты выиграют экспортеры. И не только нефтегазовые компании — аграрии, предприятия текстильной и пищевой промышленности, оборонка.