В Сети разместили трейлер драмы "Тесла" с Итаном Хоуком

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В день рождения знаменитого изобретателя и физика Николы Теслы на YouTube разместили трейлер байопика о нем. Фильм снял Майкл Алмереид, а главную роль исполнил четырехкратный номинант на премию "Оскар" Итан Хоук.

В ленте под названием "Тесла" рассказывают о том, как ученый создал свою революционную электрическую систему, а также о его непростых отношениях с еще одним великим изобретателем Томасом Эдисоном (Кайл Маклахлен) и покровителем Теслы инженером Джорджем Вестингаузом (Джим Гэффиган)

Вместе с Хоуком в фильме снялись: Ив Хьюсон, Ханна Гросс и Джош Гамильтон.

В этом году байопик получил премию Альфреда П. Слоана. Эту награду ежегодно вручают на кинофестивале "Сандес" художественному фильму, посвященному науке или технике.