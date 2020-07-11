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В Сети разместили трейлер драмы "Тесла" с Итаном Хоуком
В день рождения знаменитого изобретателя и физика Николы Теслы на YouTube разместили трейлер байопика о нем. Фильм снял Майкл Алмереид, а главную роль исполнил... РИА Новости, 11.07.2020
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Сети разместили трейлер драмы "Тесла" с Итаном Хоуком

00:38 11.07.2020 (обновлено: 05:18 11.07.2020)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В день рождения знаменитого изобретателя и физика Николы Теслы на YouTube разместили трейлер байопика о нем. Фильм снял Майкл Алмереид, а главную роль исполнил четырехкратный номинант на премию "Оскар" Итан Хоук.
В ленте под названием "Тесла" рассказывают о том, как ученый создал свою революционную электрическую систему, а также о его непростых отношениях с еще одним великим изобретателем Томасом Эдисоном (Кайл Маклахлен) и покровителем Теслы инженером Джорджем Вестингаузом (Джим Гэффиган)
Вместе с Хоуком в фильме снялись: Ив Хьюсон, Ханна Гросс и Джош Гамильтон.
В этом году байопик получил премию Альфреда П. Слоана. Эту награду ежегодно вручают на кинофестивале "Сандес" художественному фильму, посвященному науке или технике.
Премьера драмы "Тесла" в российском прокате запланирована на 20 августа 2020 года.
Скриншот трейлера фильма Enfant Terrible
4 июня, 04:20Культура
Опубликован трейлер байопика о режиссере Райнере Вернере Фассбиндере
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