https://ria.ru/20200711/1574189138.html
В Сети разместили трейлер драмы "Тесла" с Итаном Хоуком
В день рождения знаменитого изобретателя и физика Николы Теслы на YouTube разместили трейлер байопика о нем. Фильм снял Майкл Алмереид, а главную роль исполнил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T00:38
2020-07-11T05:18
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В день рождения знаменитого изобретателя и физика Николы Теслы на YouTube разместили трейлер байопика о нем. Фильм снял Майкл Алмереид, а главную роль исполнил четырехкратный номинант на премию "Оскар" Итан Хоук.
В ленте под названием "Тесла" рассказывают о том, как ученый создал свою революционную электрическую систему, а также о его непростых отношениях с еще одним великим изобретателем Томасом Эдисоном (Кайл Маклахлен) и покровителем Теслы инженером Джорджем Вестингаузом (Джим Гэффиган)
Вместе с Хоуком в фильме снялись: Ив Хьюсон, Ханна Гросс и Джош Гамильтон.
В этом году байопик получил премию Альфреда П. Слоана. Эту награду ежегодно вручают на кинофестивале "Сандес" художественному фильму, посвященному науке или технике.
Премьера драмы "Тесла" в российском прокате запланирована на 20 августа 2020 года.