Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200711/1574182672.html
"Мутант" и Богоматерь с тремя руками: самые необычные православные иконы
У православных — праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица". Это, пожалуй, один из самых необычных образов. Но, помимо него, есть еще множество... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:00
религия и мировоззрение
иисус христос
западная европа
афон (гора)
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175253_0:99:1009:667_1400x0_80_0_0_7df308909033ffe623f2bc534cfc0bb5.jpg
https://ria.ru/20200628/1573539560.html
4
западная европа
афон (гора)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175253_0:99:1009:667_1400x0_80_0_0_7df308909033ffe623f2bc534cfc0bb5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175253_0:62:1009:819_1400x0_80_0_0_fb6eddcdeb9e813d911d6db07d21a4c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175253_0:40:1009:1050_1400x0_80_0_0_542b3bab2d7c5f482c05c5b534c7d097.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, западная европа, афон (гора), аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сирия

"Мутант" и Богоматерь с тремя руками: самые необычные православные иконы

08:00 11.07.2020
3910
CC0 / / Икона мученика Христофора. XVII век.
Икона мученика Христофора. XVII век.
CC0 / /
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У православных — праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица". Это, пожалуй, один из самых необычных образов. Но, помимо него, есть еще множество непривычных глазу как воцерковленных, так и неверующих людей изображений Бога или святых. О самых причудливых из них — в материале РИА Новости.

Две плюс одна

Название этого образа говорит само за себя: Богоматерь трехрукая. Причем в разных вариантах третья рука расположена то снизу посередине иконы, то в левом нижнем углу.
Между тем на оригинальной чудотворной иконе в Хиландарском монастыре на Афоне никакой дополнительной кисти не изображено. Она изготовлена из серебра и наложена на образ в качестве дара.
А дарителем был, по преданию, святой Иоанн Дамаскин. Он жил в VIII веке, как легко догадаться, в Сирии, которую тогда завоевали арабы. И звали его в миру Мансур ибн Сенджун. Он происходил из знатного христианского рода.
При новой мусульманской власти Мансур стал видным чиновником в халифате. Но связи с византийским миром не утратил. Там как раз набирала обороты ересь иконоборчества. И это побудило его написать изобличающее послание, которое быстро разошлось по империи.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинИкона Божией Матери "Троеручица" в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве
Икона Божией Матери Троеручица в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Икона Божией Матери "Троеручица" в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве
Это вызвало гнев у императора Льва III, и он решил подставить Мансура. От имени Дамаскина императорские писцы составили письмо, призывающее византийского монарха к скорейшему освобождению Дамаска от халифата.
Фальшивку греческий правитель передал халифу при личной встрече. Тот повелел отрубить Мансуру руку. В назидание ее выставили на главной площади города.
Всю ночь оклеветанный молился перед образом Богоматери — и отрубленная конечность чудесным образом приросла обратно.
Мусульманский правитель, изумившись чуду, оправдал Мансура. А он принял монашество с именем Иоанн. Вскоре, как считают верующие, появилась и первая икона Богородицы с приложенным к ней изображением третьей руки — в благодарность за чудо.
Первые копии иконы относятся к XI веку. Третья рука на них тоже была серебряной. Но со временем возникла традиция дописывать ее красками. Особенно популярен этот сюжет стал на Руси, где процветало народное иконописное творчество. Какого-то строгого канона не было, поэтому каждый художник располагал третью кисть по своему разумению.

Икона "Живоносный источник"

Фантазия художников породила еще один необычный шедевр. В V веке в Константинополе построили храм на месте целебного источника. По преданию, на это место указала сама Богоматерь императору Льву I.
Новую церковь он назвал "Живоносный источник", посвятил Богородице и украсил ее богородичными статуями. Одна из них находилась прямо над ключом. Считается, что эта скульптура и послужила прообразом для иконы "Живоносный источник". Божия Матерь с Богомладенцем на руках изображается над огромной чашей, из которой бьет целебная вода.
CC0 / Bukowskis / Икона "Живоносный источник"
Икона Живоносный источник
CC0 / Bukowskis /
Икона "Живоносный источник"
"Радуйся, Богородице, приводящая смертных к Источнику жизни", — поется в одном из гимнов.
Эти слова объясняют глубокий богословский смысл столь необычного изображения. Богородица для христиан — источник Жизни, Истины и Пути. Именно так отцы Церкви в богословских трудах именуют Иисуса Христа.
Как известно, в Средние века большая часть населения была неграмотной. А прочесть богословские труды и понять их смысл могли и вовсе единицы. Книги заменялись иконами: с помощью визуальных образов верующим не только рассказывали о библейских событиях, но и разъясняли сложные догматы.

В образе льва

Один из наиболее известных примеров "богословия в картинках" — икона "Спас Недреманное Око". Она очень необычная: Христос изображен юношей, возлежащим с открытыми глазами. Слева и справа — Богоматерь и Ангел.
Спящий с открытыми глазами Спаситель — аллюзия, намек на… льва. В Средневековье считалось, что это животное спит именно так.
А самого Иисуса с ним сравнивают на основе всего нескольких строк в Библии. Там он назван "львом из колена Иудина" — то есть храбрым человеком. Сон же трактуется как символ трехдневного пребывания Христа во гробе после крестной смерти и перед последовавшим затем "пробуждением от смерти" — воскресением.
Этот иконографический образ появился в Византии, но особую популярность тоже приобрел на Руси.

"Всевидящее Око"

Наши предки часто прибегали к аллегорическим изображениям. Так, на основе фразы из книги Псалмов "Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его" примерно в XVII веке создали икону "Спас Всевидящее Око".
CC0 / / Икона "Спас Всевидящее Око"
Икона Спас Всевидящее око
CC0 / /
Икона "Спас Всевидящее Око"
Ее композиция сложна и многогранна. Христос с благословляющим жестом — в центре круга, символизирующего мироздание. Этот круг вписан в четырехконечную звезду, ее лучи указывают на тетраморф — аллегорию четырех евангелистов: орла (Иоанна), тельца (Луки), льва (Марка) и ангела или человека (Матфея). Над Спасителем — Богоматерь, а еще выше — Бог-Отец. Помимо центрального круга с Христом, есть еще круги большего диаметра. В одних — части человеческого лица: прежде всего глаза, а также уста и нос. В других — различные силы небесные. Каждый из фрагментов образа, как правило, обрамлен поясняющими его строками из Писания.
Иконы Всевидящего Ока очень разные. Иконописцы могут сделать композицию как относительно лаконичной, так и наполненной огромным количеством всевозможных христианских символов.
В народе эта икона была довольно широко распространена. Правда, далеко не все священнослужители считали ее каноничной. Споры об этом концептуальном, полном символов и аллегорий образе продолжаются до сих пор.

"Христос Смесоипостасный"

А вот насчет еще одной необычной иконы Церковь высказалась однозначно. В 1764 году Синод объявил ее "неканонической и уродливой".
И она действительно внушала многим ужас. Одна голова, три лица и четыре глаза — так некоторые иконописцы пытались наглядно представить догмат о Троице. Согласно этому догмату, Бог един и неразделен в трех ипостасях (трех лицах Троицы): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух.
© Public domain Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска
 Икона Троица (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска
© Public domain
Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска
Подобная иконография появилась в раннее Средневековье в Западной Европе и еще в XVII веке была осуждена Римско-католической церковью. В том же столетии такие образы только начали распространяться по Руси.

"Человек-пес"

Эту икону хоть и признали в XVIII столетии "уродливой", но все же оставили в храмах. На ней изображен святой с… головой собаки.
Почему святого мученика III века Христофора превратили в Киноцефала ("Собакоголового"), доподлинно неизвестно. Его житие дошло до наших дней в нескольких редакциях. В одних говорится, что он принадлежал к племени собакоголовых людей, живших, как считали в древности, к югу от Сахары. Другие жизнеописания относят его к племени берберов, чьи представители отличаются вытянутыми лицами. Третьи сообщают, что он был римлянином с "очень безобразным лицом".
CC0 / / Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка
Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка
CC0 / /
Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка
Есть также гипотеза, что собачья голова — символ. Мол, святой Христофор был предан Христу, словно пес.
Столь необычное изображение в Синодальный период пытались запретить. Однако причудливая икона пришлась по душе верующим.

За рамки канона

Вообще за тысячу лет русского христианства создано множество необычных икон. Этнографы постоянно находят в глухих селах Сибири или Русского Севера интересные образцы народного религиозного творчества. Нередко они никак не согласуются с канонами православной иконописи.
А все дело в том, что эти правила довольно размыты, объясняет РИА Новости известный российский иконописец Александр Чашкин.
"Каноны — выработанные веками приемы "преображения действительности". То есть икона изображает "Царство не от мира сего". Это и есть основное правило. А дальше — определенные техники", — говорит он.
Тем не менее, несмотря на свободу творчества иконописца, у Церкви имеются определенные критерии. Ведь порой образ, призванный служить "окном в потусторонний мир" и настраивать верующего на молитву, может дать обратный эффект.
"Отличие канонической иконы от неканонической очень простое: если вы видите тот или иной образ, нужно спросить себя, есть ли церковный праздник, который ему соответствует. Как правило, икона всегда соотносится с каким-то праздником. Или же это иконка тех святых лиц, которые мы почитаем: Иисуса Христа, Божией матери, святых. Но, опять же, это лица из литургического календаря, и с ними связаны те или иные праздники", — отмечает в интервью программе "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
То же касается и изображений, не соотносящихся "ни с одним церковным текстом". Перед такими иконами священнослужитель советует не молиться.
X клеймо иконы Новорусская Богоматерь — Зиждущие столп Вавилонский, 1931-1941 гг.
28 июня, 08:00Религия и мировоззрение
"Адописные иконы": древнерусский миф или страшная правда
60123456
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеИисус ХристосЗападная ЕвропаАфон (гора)Аналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСирия
Рекомендуем
Заключенный Джеффри Эпштейн
"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США
Российские рубли
"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля
Молния над Останкинской телебашней в Москве
Пережить грозу и не пострадать от молнии в городе и на даче — советы МЧС
Женщина на приеме у врача в отделении экстракорпорального оплодотворения
Жительницы Мурманской области теперь смогут сделать ЭКО в своем регионе
Участники марша националистов во Львове
Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами
Ольга Осетрова
Паллиативные врачи — о том, каково дышать в спину смерти
В Таиланде
Солист "Иванушки International" — о родном Сочи и сбывшемся предсказании
Выкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве
Названы причины погодных аномалий в России
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Комбайн собирает зерно с поля в селе Малая Дивица, Украина
Евросоюз ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая: ем, только когда мне хорошо!
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
16:40Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298
Лента новостейМолния