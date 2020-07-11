"Мутант" и Богоматерь с тремя руками: самые необычные православные иконы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У православных — праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица". Это, пожалуй, один из самых необычных образов. Но, помимо него, есть еще множество непривычных глазу как воцерковленных, так и неверующих людей изображений Бога или святых. О самых причудливых из них — в материале РИА Новости.

Две плюс одна

Название этого образа говорит само за себя: Богоматерь трехрукая. Причем в разных вариантах третья рука расположена то снизу посередине иконы, то в левом нижнем углу.

Между тем на оригинальной чудотворной иконе в Хиландарском монастыре на Афоне никакой дополнительной кисти не изображено. Она изготовлена из серебра и наложена на образ в качестве дара.

А дарителем был, по преданию, святой Иоанн Дамаскин. Он жил в VIII веке, как легко догадаться, в Сирии, которую тогда завоевали арабы. И звали его в миру Мансур ибн Сенджун. Он происходил из знатного христианского рода.

При новой мусульманской власти Мансур стал видным чиновником в халифате. Но связи с византийским миром не утратил. Там как раз набирала обороты ересь иконоборчества. И это побудило его написать изобличающее послание, которое быстро разошлось по империи.

© РИА Новости / Олег Ласточкин Икона Божией Матери "Троеручица" в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве © РИА Новости / Олег Ласточкин Икона Божией Матери "Троеручица" в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве

Это вызвало гнев у императора Льва III, и он решил подставить Мансура. От имени Дамаскина императорские писцы составили письмо, призывающее византийского монарха к скорейшему освобождению Дамаска от халифата.

Фальшивку греческий правитель передал халифу при личной встрече. Тот повелел отрубить Мансуру руку. В назидание ее выставили на главной площади города.

Всю ночь оклеветанный молился перед образом Богоматери — и отрубленная конечность чудесным образом приросла обратно.

Мусульманский правитель, изумившись чуду, оправдал Мансура. А он принял монашество с именем Иоанн. Вскоре, как считают верующие, появилась и первая икона Богородицы с приложенным к ней изображением третьей руки — в благодарность за чудо.

Первые копии иконы относятся к XI веку. Третья рука на них тоже была серебряной. Но со временем возникла традиция дописывать ее красками. Особенно популярен этот сюжет стал на Руси, где процветало народное иконописное творчество. Какого-то строгого канона не было, поэтому каждый художник располагал третью кисть по своему разумению.

Икона "Живоносный источник"

Фантазия художников породила еще один необычный шедевр. В V веке в Константинополе построили храм на месте целебного источника. По преданию, на это место указала сама Богоматерь императору Льву I.

Новую церковь он назвал "Живоносный источник", посвятил Богородице и украсил ее богородичными статуями. Одна из них находилась прямо над ключом. Считается, что эта скульптура и послужила прообразом для иконы "Живоносный источник". Божия Матерь с Богомладенцем на руках изображается над огромной чашей, из которой бьет целебная вода.

CC0 / Bukowskis / Икона "Живоносный источник" CC0 / Bukowskis / Икона "Живоносный источник"

"Радуйся, Богородице, приводящая смертных к Источнику жизни", — поется в одном из гимнов.

Эти слова объясняют глубокий богословский смысл столь необычного изображения. Богородица для христиан — источник Жизни, Истины и Пути. Именно так отцы Церкви в богословских трудах именуют Иисуса Христа.

Как известно, в Средние века большая часть населения была неграмотной. А прочесть богословские труды и понять их смысл могли и вовсе единицы. Книги заменялись иконами: с помощью визуальных образов верующим не только рассказывали о библейских событиях, но и разъясняли сложные догматы.

В образе льва

Один из наиболее известных примеров "богословия в картинках" — икона "Спас Недреманное Око". Она очень необычная: Христос изображен юношей, возлежащим с открытыми глазами. Слева и справа — Богоматерь и Ангел.

Спящий с открытыми глазами Спаситель — аллюзия, намек на… льва. В Средневековье считалось, что это животное спит именно так.

А самого Иисуса с ним сравнивают на основе всего нескольких строк в Библии. Там он назван "львом из колена Иудина" — то есть храбрым человеком. Сон же трактуется как символ трехдневного пребывания Христа во гробе после крестной смерти и перед последовавшим затем "пробуждением от смерти" — воскресением.

Этот иконографический образ появился в Византии, но особую популярность тоже приобрел на Руси.

"Всевидящее Око"

Наши предки часто прибегали к аллегорическим изображениям. Так, на основе фразы из книги Псалмов "Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его" примерно в XVII веке создали икону "Спас Всевидящее Око".

CC0 / / Икона "Спас Всевидящее Око" CC0 / / Икона "Спас Всевидящее Око"

Ее композиция сложна и многогранна. Христос с благословляющим жестом — в центре круга, символизирующего мироздание. Этот круг вписан в четырехконечную звезду, ее лучи указывают на тетраморф — аллегорию четырех евангелистов: орла (Иоанна), тельца (Луки), льва (Марка) и ангела или человека (Матфея). Над Спасителем — Богоматерь, а еще выше — Бог-Отец. Помимо центрального круга с Христом, есть еще круги большего диаметра. В одних — части человеческого лица: прежде всего глаза, а также уста и нос. В других — различные силы небесные. Каждый из фрагментов образа, как правило, обрамлен поясняющими его строками из Писания.

Иконы Всевидящего Ока очень разные. Иконописцы могут сделать композицию как относительно лаконичной, так и наполненной огромным количеством всевозможных христианских символов.

В народе эта икона была довольно широко распространена. Правда, далеко не все священнослужители считали ее каноничной. Споры об этом концептуальном, полном символов и аллегорий образе продолжаются до сих пор.

"Христос Смесоипостасный"

А вот насчет еще одной необычной иконы Церковь высказалась однозначно. В 1764 году Синод объявил ее "неканонической и уродливой".

И она действительно внушала многим ужас. Одна голова, три лица и четыре глаза — так некоторые иконописцы пытались наглядно представить догмат о Троице. Согласно этому догмату, Бог един и неразделен в трех ипостасях (трех лицах Троицы): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух.

© Public domain Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска © Public domain Икона "Троица" (смесоипостасная). 1729 год. Неизвестный мастер из Тобольска

Подобная иконография появилась в раннее Средневековье в Западной Европе и еще в XVII веке была осуждена Римско-католической церковью. В том же столетии такие образы только начали распространяться по Руси.

"Человек-пес"

Эту икону хоть и признали в XVIII столетии "уродливой", но все же оставили в храмах. На ней изображен святой с… головой собаки.

Почему святого мученика III века Христофора превратили в Киноцефала ("Собакоголового"), доподлинно неизвестно. Его житие дошло до наших дней в нескольких редакциях. В одних говорится, что он принадлежал к племени собакоголовых людей, живших, как считали в древности, к югу от Сахары. Другие жизнеописания относят его к племени берберов, чьи представители отличаются вытянутыми лицами. Третьи сообщают, что он был римлянином с "очень безобразным лицом".

CC0 / / Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка CC0 / / Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка

Есть также гипотеза, что собачья голова — символ. Мол, святой Христофор был предан Христу, словно пес.

Столь необычное изображение в Синодальный период пытались запретить. Однако причудливая икона пришлась по душе верующим.

За рамки канона

Вообще за тысячу лет русского христианства создано множество необычных икон. Этнографы постоянно находят в глухих селах Сибири или Русского Севера интересные образцы народного религиозного творчества. Нередко они никак не согласуются с канонами православной иконописи.

А все дело в том, что эти правила довольно размыты, объясняет РИА Новости известный российский иконописец Александр Чашкин.

"Каноны — выработанные веками приемы "преображения действительности". То есть икона изображает "Царство не от мира сего". Это и есть основное правило. А дальше — определенные техники", — говорит он.

Тем не менее, несмотря на свободу творчества иконописца, у Церкви имеются определенные критерии. Ведь порой образ, призванный служить "окном в потусторонний мир" и настраивать верующего на молитву, может дать обратный эффект.

"Отличие канонической иконы от неканонической очень простое: если вы видите тот или иной образ, нужно спросить себя, есть ли церковный праздник, который ему соответствует. Как правило, икона всегда соотносится с каким-то праздником. Или же это иконка тех святых лиц, которые мы почитаем: Иисуса Христа, Божией матери, святых. Но, опять же, это лица из литургического календаря, и с ними связаны те или иные праздники", — отмечает в интервью программе "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.