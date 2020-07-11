https://ria.ru/20200711/1574180654.html
В Японии разработали умную маску-переводчик
Японская компания, занимающаяся производством роботов, создала маску, которая переводит речь владельца на другие языки, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:06
2020-07-11T01:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Японская компания, занимающаяся производством роботов, создала маску, которая переводит речь владельца на другие языки, сообщает
Travel and Leisure.
Она не только защищает от заражения коронавирусом, но и переводит речь ее обладателя на девять языков мира – английский, французский, индонезийский, испанский, японский, китайский, корейский, тайский и вьетнамский. Маска через приложение подключается к смартфону по Bluetooth.
В течение последних лет компания работала над роботами-переводчиками для токийского аэропорта. Программное обеспечение для них адаптировали для усной маски. Ее будут изготавливать из пластика на деньги, собранные через краудфандинг. На проект уже пожертвовали 260 тысяч долларов.
Планируется, что изобретение появится на прилавках магазинов уже в сентябре.
Стоить она будет 40 долларов. Поначалу маска будет продаваться только в Японии, а чуть позже — в Китае, Европе и США.