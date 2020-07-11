Пережить грозу и не пострадать от молнии в городе и на даче — советы МЧС

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Синоптики обещали россиянам грозовое лето, поэтому даже если утром за окном светит солнце, лучше захватить с собой зонт, ведь безоблачная погода за пять минут может испортиться.

Главная опасность грозы — это удары молнии. Но не стоит забывать и про падения шатких конструкций и деревьев. Звучит страшно, но давайте не поддаваться панике, ведь на каждый случай выпущено большое количество инструкций, в том числе от МЧС.

В обычной жизни мы сталкиваемся с линейной молнией, но легенды (и даже некоторые инструкции по безопасности) упоминают еще и шаровую. Ее мало кто видел, но все боятся. Ученые до сих пор спорят о том, как она возникает.

Тем не менее главный совет от МЧС для тех, кому не повезло увидеть шаровую молнию, — не двигайтесь и не трогайте металлические предметы, сохраняйте спокойствие и подождите, пока она исчезнет из поля зрения.

Молния, которую каждый из нас видел во время грозы, рассекает небо на доли секунды, но даже их может быть достаточно, чтобы случилось непоправимое. Поэтому каждое лето МЧС напоминает об опасностях этого каприза природы. Проект "Хорошие новости" приводит основные правила.

Где грозу встретишь, там ее и проведешь

Чтобы не пострадать во время грозы, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, но главная загвоздка заключается в том, что для каждой ситуации они разные.

К примеру, в сельской местности опасность попадания молнии в человека возрастает, потому что, в отличие от крупных городов, в деревнях не устанавливают такое большое количество громоотводов.

Помните, что где бы вы ни находились, в случае чрезвычайной ситуации вы всегда можете набрать 112 и вызвать экстренные службы.

Гроза на даче

Летом многие горожане проводят выходные на даче. Погода может радовать летним солнцем или огорчать грозовыми тучами, поэтому, если вам кажется, что ливень вот-вот начнется, стоит вспомнить следующие правила.

В первую очередь всем необходимо зайти в дом и закрыть окна, двери, дымоходы, а также другие вентиляционные отверстия, чтобы исключить сквозняк, который может привлечь хоть и редкую, но опаснейшую шаровую молнию. Об этом подробно рассказывается в инструкции на сайте правительства Республики Хакасии.

После того как семья собралась дома, а все двери и окна закрыты, нужно выключить электронную технику и мобильные телефоны.

Кроме того, МЧС советует не растапливать печь, потому что дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

По возможности не прикасайтесь к мокрым и железным поверхностям, а также розеткам и электрической технике, даже в помещении они могут представлять опасность!

МЧС России дает, на первый взгляд, неочевидный, но очень важный совет: снимите с себя украшения или другие металлические вещи, а также вытащите все из карманов, ведь в них, к примеру, могут лежать ключи.

И самое главное — не подходите к окнам и не выходите на балкон или крышу.

Если вы оказались рядом с водой или в горах

Важно помнить, что молнии любят воду и высокую влажность, поэтому, если гроза застала вас на берегу озера, реки или другого водоема, немедленно выходите из воды и отходите от нее на максимальное расстояние (МЧС называет цифру 100 метров). В том числе поэтому не рекомендуется устанавливать палатки на берегу.

Если гроза застала вас врасплох во время лодочной прогулки или рыбалки — сматывайте удочки. В буквальном смысле. Части инструментов для этого хобби проводят электричество, поэтому будьте осторожны.

Если у вас нет возможности выплыть на берег, постарайтесь максимально осушить лодку и подложить под себя электроизолирующие предметы, например резиновые сапоги.

В ненастье в горы лучше не ходить, но на такой высоте погода может поменяться за несколько минут. Если вы видите, что скоро начнется дождь, — немедленно начинайте спуск. При сильном ухудшении погоды найдите безопасное место, соберите весь металлический альпинистский инвентарь и спустите его на веревке на 30 метров ниже по склону.

Если вы находитесь в лесу

Если гроза застала вас во время прогулки по лесу, выдыхать рано. Высокие деревья защитят от дождя, но именно в них чаще всего попадают молнии. Сосны, дубы и тополя — не лучшие защитники в данной ситуации.

Памятка МЧС гласит, что чаще всего молния бьет в:

∙ дуб — 54 процента;

∙ тополь — 24 процента;

∙ ель — десять процентов;

∙ сосну — шесть процентов;

∙ бук — три процента;

∙ липу — два процента.

Именно поэтому во время грозы в лесу можно прятаться только под низкими деревьями или даже кустами. Но и прятаться нужно правильно — МЧС советует переждать гром и молнию в позе эмбриона, то есть закрыть голову руками и опустить ее на согнутые в коленях ноги.

Из школьных уроков по ОБЖ мы помним, что прислоняться к дереву и разводить костер в лесу нельзя, и не только потому, что дым притягивает молнии, а по правилам пожарной безопасности.

Важный момент! Если рядом с собой вы видите дерево, в которое уже ударяла молния, бегите от него как можно дальше — этот участок потенциально опасен тем, что грунт здесь имеет высокую электропроводность.

Если вы оказались в поле

Эта ситуация является одной из самых опасных (наравне с нахождением в воде), потому что посреди чистого поля для молнии вы единственный ориентир. Инструкция на сайте правительства Республики Хакасии советует как можно быстрее найти место, где можно спрятаться:

— не приближайтесь к одиноко стоящим объектам ближе чем на 200 метров; не приближайтесь к одиноко стоящим объектам ближе чем на 200 метров; — найдите сухую низину — например, яму или канаву, но ни в коем случае не лужу (мы помним, что вода очень опасна); найдите сухую низину — например, яму или канаву, но ни в коем случае не лужу (мы помним, что вода очень опасна); — сядьте как можно ниже, в позу эмбриона. сядьте как можно ниже, в позу эмбриона.

Что ни в коем случае нельзя делать на открытой местности:

— вставать под одинокорастущее дерево, стог сена, столб, линии электропередачи или любые металлические конструкции (и тем более прикасаться к ним); вставать под одинокорастущее дерево, стог сена, столб, линии электропередачи или любые металлические конструкции (и тем более прикасаться к ним); — приближаться к сеточным заборам или оградам; приближаться к сеточным заборам или оградам; — подниматься на возвышенности; подниматься на возвышенности; — идти/бежать/стоять в полный рост. идти/бежать/стоять в полный рост.

Немного науки. Расстояние до грозы можно вычислить и сделать это очень легко — нужно всего лишь посчитать время между вспышками молнии и раскатами грома:

— три секунды равны 1000 метрам; три секунды равны 1000 метрам; — две секунды — 600 метрам; две секунды — 600 метрам; — секунда — 300 метрам. секунда — 300 метрам.

Если вы находитесь в городе

Горожане защищены от молний громоотводами, поэтому главную опасность для них представляют деревья и шаткие конструкции, к которым относятся рекламные щиты, столбы. Поэтому МЧС всегда предупреждает о том, что под ними, а также на остановках общественного транспорта по возможности лучше не прятаться.

Важно помнить о металлических предметах в ваших руках, а также об опасности мокрой одежды. Зонт, ключи, металлические элементы на сумке, украшения и даже мокрая куртка могут притянуть удар молнии.

Зайдите в ближайшее здание — магазин, кафе или торговый центр и переждите бурю там.

Уличных площадок для спорта в грозу лучше избегать, потому что большинство тренажеров сделано из металла. То же самое касается мотоциклов, мопедов, велосипедов и самокатов.

МЧС советует положить средство передвижения на землю и отойти от него на расстояние 30 метров. Пробежку также лучше отложить, ведь быстрое движение может притянуть молнию.

Если гроза застала вас во время поездки на машине, лучшим решением будет остановить автомобиль и опустить антенну. После этого забирайтесь внутрь, отключайте всю электронику — радио, GPS-навигатор, мобильный телефон — и не дотрагивайтесь до металлических предметов и частей машины. В случае попадания молнии, средство передвижения примет весь удар на себя.