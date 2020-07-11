Эксперт рассказал, что происходит в Израиле и ждут ли там россиян

Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Израиле надеются, что российские туристы вернутся к ним в текущем году, но пока ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, В Израиле надеются, что российские туристы вернутся к ним в текущем году, но пока ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, сообщает АТОР.

Как рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр, сейчас фиксируются сотни новых случаев COVID-19, хотя еще три недели назад статистика была иной.

Всего в Израиле за время пандемии подтверждено более 30 тысяч случаев коронавируса, около 15 тысяч человек болеют в настоящее время. При этом количество смертельных случаев – одно из самых низких в мире (1,3 процента).

По словам эксперта, одной из причин новой волны COVID-19 стало быстрое снятие карантина, введенного в марте. Правительство уже отреагировало на всплеск заболеваемости: ряд ограничений снова введен, однако о возвращении общенационального карантина речи пока не идет.

Социальная дистанция обязательна при посещении ресторанов, храмов и синагог, в общественном транспорте и магазинах. Увеличены штрафы за нахождение без маски в общественных местах: вместо 40 долларов нарушителя на месте оштрафуют уже на 140 долларов.

При этом Израиль пока сохраняет озвученную ранее дату перезапуска международного туризма — 1 августа. Но сроки открытия зарубежного авиасообщения могут быть снова пересмотрены.

На первом этапе Израиль возобновит рейсы со странами, где уже почти победили коронавирус. Среди них Греция, Кипр, Австрия. В какие сроки откроется авиасообщение с остальными государствами, в том числе с Россией, остается неясным. На государственном уровне это пока не обсуждается.

Шкляр отметил, что вопрос поддержки чартеров на курорт Эйлат "стоит на повестке дня". Он подчеркнул, что в минувшем зимнем сезоне количество российских туристов там побило все рекорды.

"Паузу" в туризме израильские города и курорты использовали для подготовки к новому сезону. Так, в Эйлате многие отели обновили инфраструктуру, муниципалитет провел работы по очистке пляжей и дна.