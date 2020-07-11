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Эксперт рассказал, что происходит в Израиле и ждут ли там россиян
В Израиле надеются, что российские туристы вернутся к ним в текущем году, но пока ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, снг, кипр, греция, австрия, израиль

Эксперт рассказал, что происходит в Израиле и ждут ли там россиян

23:31 11.07.2020
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© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna TalТуристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете
Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna Tal
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Израиле надеются, что российские туристы вернутся к ним в текущем году, но пока ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, сообщает АТОР.
Как рассказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр, сейчас фиксируются сотни новых случаев COVID-19, хотя еще три недели назад статистика была иной.
Всего в Израиле за время пандемии подтверждено более 30 тысяч случаев коронавируса, около 15 тысяч человек болеют в настоящее время. При этом количество смертельных случаев – одно из самых низких в мире (1,3 процента).
По словам эксперта, одной из причин новой волны COVID-19 стало быстрое снятие карантина, введенного в марте. Правительство уже отреагировало на всплеск заболеваемости: ряд ограничений снова введен, однако о возвращении общенационального карантина речи пока не идет.
Социальная дистанция обязательна при посещении ресторанов, храмов и синагог, в общественном транспорте и магазинах. Увеличены штрафы за нахождение без маски в общественных местах: вместо 40 долларов нарушителя на месте оштрафуют уже на 140 долларов.
При этом Израиль пока сохраняет озвученную ранее дату перезапуска международного туризма — 1 августа. Но сроки открытия зарубежного авиасообщения могут быть снова пересмотрены.
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На первом этапе Израиль возобновит рейсы со странами, где уже почти победили коронавирус. Среди них Греция, Кипр, Австрия. В какие сроки откроется авиасообщение с остальными государствами, в том числе с Россией, остается неясным. На государственном уровне это пока не обсуждается.
Шкляр отметил, что вопрос поддержки чартеров на курорт Эйлат "стоит на повестке дня". Он подчеркнул, что в минувшем зимнем сезоне количество российских туристов там побило все рекорды.
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Шкляр уверен, что израильские отельеры на этапе возвращения иностранного туризма будут "щедры на скидки, бонусы и акции". В качестве примера он привел свой визит на Мертвое море, где входной билет на пляж подешевел на 40 процентов.
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