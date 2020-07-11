https://ria.ru/20200711/1574121370.html
Геймер продемонстрировал, как играет в Minecraft с помощью синтезатора
Геймер и видеоблогер Jachael123 опубликовал на YouTube серию видео, на которых показывает, как проходит миссии, в том числе режим Survival ("Выживание"), в игре РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:22
2020-07-11T22:22
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РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Геймер и видеоблогер Jachael123 опубликовал на YouTube серию видео, на которых показывает, как проходит миссии, в том числе режим Survival ("Выживание"), в игре Minecraft. При это он использует только синтезатор, сообщает
ScreenRant.
По информации издания, блогер перепрограммировал клавиши на клавиатуре музыкального инструмента таким образом, чтобы они соответствовали комбинациям на компьютере, когда он управляет игрой.
На видео, посвященном режиму "Выживания" (считается одним из основных в Minecraft — Прим.ред.), блогер показывает, как проходит сначала простые уровни, а затем более сложные. Удивительно, но геймеру, нажимающему на клавиши синтезатора, удается дойти до финала и сразиться с самым сильным монстром — драконом Эндера и завершить игру.
В ScreenRant отмечают, Jachael123 не первый, кто поиграл в Minecraft таким способом. В августе 2019 году пройти режим "Выживания" с помощью музыкального инструмента пробовал YouTube-блогер Дилан Толчиф (Dylan Tallchief). И хотя у него многое получилось, пройти этот режим до конца он не смог.
В Minecraft, созданной программистом Маркусом Перссоном (в ней можно выполнять задания в разной последовательности), геймеры оказываются в трехмерном мире, в котором могут строить различные конструкции и сражаться с монстрами. С момента выпуска в 2011 году, эта игра стала самой продаваемой в истории.