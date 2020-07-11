Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200711/1574109779.html
Специалисты впервые сделали семейные фото редких речных горилл
Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, сообщает ABC. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T02:30
гориллы
животные
туризм
туризм
новости - туризм
камерун
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574104594_0:0:862:486_1400x0_80_0_0_8079ce230ce05ab0a5a7355b9ab53b60.jpg
https://ria.ru/20200523/1571830965.html
камерун
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574104594_0:0:862:486_1400x0_80_0_0_8079ce230ce05ab0a5a7355b9ab53b60.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574104594_95:0:862:575_1400x0_80_0_0_18039bc675502c73eb07796b0a38041a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574104594_287:0:862:575_1400x0_80_0_0_66be3b00c1f1447c85c375b38ed5e83a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гориллы, животные, туризм, новости - туризм, камерун, нигерия

Специалисты впервые сделали семейные фото редких речных горилл

02:30 11.07.2020
645
© Фото : WCS NigeriaГориллы, несущие детенышей через реку Кросс в нигерийских горах Мбе
Гориллы, несущие детенышей через реку Кросс в нигерийских горах Мбе
© Фото : WCS Nigeria
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, сообщает ABC.
Эти приматы обитают в горных районах Камеруна и Нигерии. Они редко контактируют с людьми, поэтому точное число популяции неизвестно. Речные гориллы находятся на грани исчезновения. Согласно данным Фонда защиты природы, в мире осталось всего около 300 особей.
Раньше люди на них охотились. Сейчас им угрожают капканы, расставленные для других зверей. Вырубка лесов также негативно сказывается на размножении.
С 1990-х годов началась крупная кампания по сохранению речных горилл, с того момента не было зафиксировано ни одной смерти среди представителей этого вида. В 2012 году в горных районах Камеруна и Нигерии установили 50 фотоловушек. В одну из них недавно попала взрослая обезьяна с детенышами.
"Было приятно видеть свидетельство того, что гориллы успешно размножаются. Мы ничего не знаем об их воспроизводстве, поэтому видеть детенышей — положительный знак", — отметил приматолог Джон Оутс, начавший кампанию по защите речных горилл.
Самка рыси в Кроноцком заповеднике
23 мая, 00:45Туризм
В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь
200000
ТуризмгориллыЖивотныеТуризмНовости - ТуризмКамерунНигерия
Рекомендуем
Работа спасателей в США
Тропический шторм "Фэй" достиг берегов Нью-Джерси
Тюлень
Президент Казахстана назвал инцидент с избиением тюленя на пляже дикостью
Акула
В Австралии подросток погиб при нападении акулы
Сотрудники сил безопасности Мали
В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов
Токийская башня
В Японии разработали умную маску-переводчик
Всероссийская перепись населения
В России итоги переписи населения обработают в два раза быстрее
Вид на город Алеппо. Сирия,
В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
Отдыхающие на пляже в Ялте
В Крым за первые десять дней приехали около 400 тысяч туристов
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
В Бельгии вводят обязательное ношение масок в магазинах и кино
Собор Святой Софии в Стамбуле
Париж сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Евгений Никулин
В США огласят приговор Никулину 29 сентября
Заключенный Джеффри Эпштейн
"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
16:40Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298
Лента новостейМолния