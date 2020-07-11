https://ria.ru/20200711/1574109779.html
Специалисты впервые сделали семейные фото редких речных горилл
Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, сообщает ABC. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T02:30
2020-07-11T02:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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гориллы, животные, туризм, новости - туризм, камерун, нигерия
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, сообщает
ABC.
Эти приматы обитают в горных районах Камеруна и Нигерии. Они редко контактируют с людьми, поэтому точное число популяции неизвестно. Речные гориллы находятся на грани исчезновения. Согласно данным Фонда защиты природы, в мире осталось всего около 300 особей.
Раньше люди на них охотились. Сейчас им угрожают капканы, расставленные для других зверей. Вырубка лесов также негативно сказывается на размножении.
С 1990-х годов началась крупная кампания по сохранению речных горилл, с того момента не было зафиксировано ни одной смерти среди представителей этого вида. В 2012 году в горных районах Камеруна и Нигерии установили 50 фотоловушек. В одну из них недавно попала взрослая обезьяна с детенышами.
"Было приятно видеть свидетельство того, что гориллы успешно размножаются. Мы ничего не знаем об их воспроизводстве, поэтому видеть детенышей — положительный знак", — отметил приматолог Джон Оутс, начавший кампанию по защите речных горилл.