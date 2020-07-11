Специалисты впервые сделали семейные фото редких речных горилл

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, Специалистам по охране природы впервые удалось запечатлеть на фото семейство речных горилл на границе Камеруна и Нигерии, сообщает ABC.

Эти приматы обитают в горных районах Камеруна и Нигерии. Они редко контактируют с людьми, поэтому точное число популяции неизвестно. Речные гориллы находятся на грани исчезновения. Согласно данным Фонда защиты природы, в мире осталось всего около 300 особей.

Раньше люди на них охотились. Сейчас им угрожают капканы, расставленные для других зверей. Вырубка лесов также негативно сказывается на размножении.

С 1990-х годов началась крупная кампания по сохранению речных горилл, с того момента не было зафиксировано ни одной смерти среди представителей этого вида. В 2012 году в горных районах Камеруна и Нигерии установили 50 фотоловушек. В одну из них недавно попала взрослая обезьяна с детенышами.