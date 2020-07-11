Юлия Высоцкая: ем, только когда мне хорошо!

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Актриса, телеведущая и кулинар в интервью РИА Новости рассказала о премьере лекций в рамках "Невинного клуба Юлии Высоцкой", о том, что делала на самоизоляции, почему любит готовить блюда итальянской кухни, где искать лучшую пиццу и гурьевскую кашу, а также можно ли застать ее в хандре под одеялом с ведерком мороженого.

— Релиз лекций пришелся на период самоизоляции. Как она для вас проходила?

— Для меня самоизоляция пока не закончилась. Мы все еще очень аккуратно взаимодействуем с внешним миром, и сразу же после отмены ограничительных мер я на работу не побежала, хотя на днях собираюсь. А вообще все было хорошо. Нам повезло, для нас это было продуктивное время. И эмоционально в том числе, не только в плане приобретения каких-то новый знаний и умений. Непростой был период, но мы не страдали.

Во время ограничений у меня продолжались репетиции по Zoom. Скоро уже выйдем офлайн, но я по-прежнему не знаю, как все будет, плохо представляю, как будут соблюдаться меры безопасности в зрительном зале.

— Многие отмечают, что именно в эти несколько месяцев у них нашлось время на то, что давно откладывали. У вас было так же?

— На самом деле сначала казалось, что я сделаю гораздо больше, чем в итоге успела. Скорее всего, пребывая в обычном, рабочем режиме, я бы переделала больше дел. Так и не разобраны до конца книги, не разложены по альбомам и хронологии фотографии, на середине пути брошен гардероб. Но я немного больше занималась языками и — готовила, конечно.

— Удается ли вам готовить в свое удовольствие и чаще ли это получалось на карантине?

— Когда я работаю, отношение к еде у меня намного проще. В дни спектакля я вообще почти не ем, потому что еда отнимает не только время, но и энергию. После спектакля могу поесть поздно вечером, вернувшись домой, но это совсем другая история. И вдруг появилось время на настоящие кулинарные эксперименты — долгое время они были только для съемок, а тут я вспомнила, какой это кайф — готовить для своих!

— В последние пару месяцев для многих готовка стала необходимостью, причем не всегда приятной. Как вам кажется, что может вовлечь в процесс: красивая посуда, рецепты любимой бабушки?

— Если для вас это рутина, посуда вряд ли поможет. Видимо, нужно на какое-то время сменить фокус: сесть, например, на жесткую диету, чтобы понять, насколько было прекрасно все, что вы готовили. А если вам нравятся разные вкусы, вы любопытны и интересуетесь кулинарными экспериментами, приготовление пищи будет не в тягость. Конечно, мы устаем от любых действий, но это так не работает — поставил красивую тарелку и сразу захотел готовить. Еда либо вызывает сильную эмоцию, либо нет. Если вы не любите музыку, как вас можно заставить ее слушать?

— Как вам кажется, влияют ли кулинарные предпочтения на вкус к жизни? Что о вас как о личности говорит любовь к итальянской кухне?

— У меня нет предпочтений среди национальных кухонь, меня в принципе интересуют еда и ее приготовление. Почему я чаще всего готовлю итальянские блюда? На мой взгляд, их проще всего воссоздать, они требуют минимального количества манипуляций, во главу угла ставится сам продукт. Грузинская кухня в этом смысле сложнее: если у тебя нет настоящего сунели, вкус блюда будет неправильным. Итальянская же позволяет одну травку заменить другой, если нет свежих томатов, добавить томаты из банки и так далее, и блюдо в результате не пострадает.

— Вы много путешествуете, есть ли такие национальные блюда, которые просто невозможно повторить в Москве?

— Можно пытаться повторять что угодно, но аутентичное почти всегда будет лучше. Украинский борщ или вареники с вишней в любом случае лучше в Киеве, чем в Москве. А гурьевская каша или тонкие блины — в Москве. Ну а лучшая пицца, как ни крути, все равно в Италии, причем такой пиццы, как в Неаполе, и в Милане не найдешь, не то что в Москве! Это закономерно, но не должно никого останавливать в желании готовить. Я, конечно, знаю, что неаполитанская пицца лучше моей, но все равно продолжаю ее делать.

— В моменты упадка сил или грусти можно ли вас застать на диване под пледом и с ведерком мороженого? Как поднимаете жизненный тонус?

— Когда мне грустно, еда меня не спасает, мне повезло — я по-другому устроена. Все люди делятся на тех, кто заедает свои печали, и на тех, у кого пища ассоциируется с радостью жизни. Я ем тогда, когда мне хорошо. Свой тонус я поднимаю при помощи движения и кофе.

— В одном из интервью вы говорили, что лекции в "Невинном клубе Юлии Высоцкой" — о том, как стать счастливым. Появился ли у вас более чем за год работы над проектом ответ на этот вопрос?

— Вряд ли у кого-то есть универсальный рецепт, как стать счастливым. И мы тоже на себя не берем такую смелость. Лекции "Невинного клуба" действительно направлены на улучшение качества жизни. Темы разные, выбор зависит от того, что вас интересует на сегодняшний день.

© Фото : из личного архива Юлии Высоцкой Юлия Высоцкая © Фото : из личного архива Юлии Высоцкой Юлия Высоцкая

— Во время пандемии, да и до нее популярность мотивирующих спикеров, коучей только росла. Люди ищут готовых решений? Или всем нам свойственно больше стремиться к счастью, чем его испытывать?

— Все очень сильно зависит от психотипа. Кому-то нравится результат, кому-то — сам процесс, не вижу в этом ничего плохого. На мой взгляд, если человек счастлив на пути к чему-то, это даже более наполненная история, чем когда ощущение счастья приходит только в конце этого пути, по достижении результата.

Теоретик театра Петр Михайлович Ершов говорил, что счастье — это тот момент, когда одна цель достигнута, а следующая еще не возникла на горизонте. И это очень короткий момент!

Конечно, невозможно все время жить в эйфории достигнутой цели, это чересчур экзальтированное существование, ни одна психика этого не выдержит. Поэтому важно уметь радоваться и в ее ожидании. Если бы я не любила процесс репетиций, а интересовалась только премьерой и своим именем на афише, это была бы дорога отчаянной борьбы непонятно с кем и во имя чего.

© Фото : из личного архива Юлии Высоцкой Юлия Высоцкая © Фото : из личного архива Юлии Высоцкой Юлия Высоцкая

— В этом году вы вошли в жюри ежегодной литературной премии "Электронная буква", которая поддерживает независимых писателей и открывает новые имена в литературе. Почему вы приняли это предложение?

— У меня тут были абсолютно эгоистические соображения. Участие в жюри — прекрасная возможность почитать что-то новое, узнать новых писателей. Не ждать, когда премия выберет своих победителей, а соприкоснуться с этой литературой до всякого отбора.

Любая премия — вещь субъективная. Не думаю, что победители обязательно лучше тех, кто не попал в шорт-лист и не получил награду. Я люблю книжки, люблю читать и никогда не откажусь от возможности познакомиться с тем, что происходит сейчас в русской литературе.