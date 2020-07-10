https://ria.ru/20200710/1574398104.html
Факт разового смыва нефтепродуктов установлен на северо-востоке Москвы
Факт разового смыва нефтепродуктов с МКАД в пруды установлен на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:02
2020-07-15T17:10
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Факт разового смыва нефтепродуктов с МКАД в пруды установлен на северо-востоке Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее в сети появилась информация о том, что на Алтуфьевском пруду плавает масляная пленка и пахнет краской.
"По результатам совместного обследования ГУП "Мосводосток" с представителями Управы и МЧС зафиксирован факт разового смыва нефтепродуктов в водовыпуск с территории МКАД из-за выпадения обильных осадков 7 июля", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что специалистами ГУП "Мосводосток" проведены необходимые работы по ликвидации загрязнения на обоих прудах: установлены боновые заграждения, проведена обработка акватории специальным сорбентом. Гибели флоры и фауны ни в одном из прудов специалистами не зафиксировано.