Факт разового смыва нефтепродуктов установлен на северо-востоке Москвы

Ранее в сети появилась информация о том, что на Алтуфьевском пруду плавает масляная пленка и пахнет краской.

"По результатам совместного обследования ГУП "Мосводосток" с представителями Управы и МЧС зафиксирован факт разового смыва нефтепродуктов в водовыпуск с территории МКАД из-за выпадения обильных осадков 7 июля", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что специалистами ГУП "Мосводосток" проведены необходимые работы по ликвидации загрязнения на обоих прудах: установлены боновые заграждения, проведена обработка акватории специальным сорбентом. Гибели флоры и фауны ни в одном из прудов специалистами не зафиксировано.