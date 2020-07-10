РПЦ: превращение Святой Софии в мечеть "способно повлиять на ход истории"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно "повлиять на ход истории", считает заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Президент Турции в пятницу подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Перед этим Госсовет республики аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.

"Государственной мудрости Эрдогану не хватило. Поступок не в интересах собственного народа", — написал Балашов на своей странице в фейсбуке

По его словам, происходящее вызывает у представителей православной церкви именно те чувства, о которых говорилось в недавнем заявлении патриарха Кирилла: "боль, горечь, негодование".

"Жаль, что в сознании турецкого президента интересы сиюминутного политического успеха взяли верх над государственной мудростью. Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности - между народами Турции и России", — добавил Балашов.

Храм Святой Софии был основан византийским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.