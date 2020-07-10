https://ria.ru/20200710/1574196692.html
РПЦ: превращение Святой Софии в мечеть "способно повлиять на ход истории"
Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно "повлиять на ход истории", считает заместитель главы отдела РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:59
2020-07-11T12:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
николай балашов
юнеско
турция
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https://ria.ru/20200710/1574180660.html
Егор Панкратов
Слабых не слушают. РПЦ слабая организация, погрязшая в скандалах среди своих монахов и священнослужителей. Россия ведёт себя как слабое государство, боящееся жёстко отстаивать свои интересы.
73
Samvel Vazgenovich Gurgenov
148 УК РФ плачет по этому Эрдогану.
44
41
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, юнеско, турция
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно "повлиять на ход истории", считает заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Президент Турции в пятницу подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Перед этим Госсовет республики аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.
"Государственной мудрости Эрдогану не хватило. Поступок не в интересах собственного народа", — написал Балашов на своей странице в фейсбуке
.
По его словам, происходящее вызывает у представителей православной церкви именно те чувства, о которых говорилось в недавнем заявлении патриарха Кирилла: "боль, горечь, негодование".
"Жаль, что в сознании турецкого президента интересы сиюминутного политического успеха взяли верх над государственной мудростью. Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности - между народами Турции и России", — добавил Балашов.
Храм Святой Софии был основан византийским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.