РПЦЗ: запрет на пение в храмах в Калифорнии ущемляет верующих

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выразили протест в связи с запретом пения в храмах американского штата Калифорния из-за распространения коронавируса, назвав эту меру дискриминационной.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о запрете пения в храмах, синагогах и мечетях из-за роста инфицирования коронавирусом. По мнению властей, пение является одним из способов распространения вируса и может увеличить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.

По информации РПЦЗ, в связи с указом губернатора архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, секретарь архиерейского синода Русской зарубежной церкви, направил ему открытое письмо.

"Настоящим выражаю протест против недавнего запрета на церковное пение в храмах, являющегося ущемлением прав и религиозных свобод духовенства и верующих приходов Западно-Американской епархии Русской зарубежной, поместных православных Церквей, несущих свое служение в этом штате, а также и других религиозных объединений", - написал архиепископ Кирилл, послание которого опубликовано на сайте РПЦЗ.

Архиерей отметил, что с начала эпидемии COVID-19 духовенство и прихожане Западно-Американской епархии старались строго следовать всем санитарным нормам и ограничениям, вводимым местными органами власти.

"Несмотря на то, что они были лишены умилительных богослужений Великого поста и радостного торжества святой Пасхи, наши прихожане с пониманием отнеслись к нашим распоряжениям, "виртуально" присутствуя в храмах. Однако теперь мы видим противоречие в том, что сплошь и рядом проходят массовые акции протеста, на которых нарушаются абсолютно все меры предосторожности, но запрещено хоровое пение, совершаемое во время богослужения, при соблюдении всех правил", - говорится в письме.

По мнению иерарха, налицо "явная дискриминация, лицемерие и ущемление наших религиозных прав, напоминающие нам времена безбожных гонений в СССР".

Представитель архиерейского синода заверил, что в храмах РПЦЗ как и прежде будут возноситься молитвы о стране и о властях, однако при этом начнется обсуждение возможности защиты прав духовенства и прихожан, которые являются полноправными гражданами США.