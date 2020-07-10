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Религия и мировоззрение
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РПЦЗ: запрет на пение в храмах в Калифорнии ущемляет верующих
В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выразили протест в связи с запретом пения в храмах американского штата Калифорния из-за распространения... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:58
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РПЦЗ: запрет на пение в храмах в Калифорнии ущемляет верующих

23:57 10.07.2020 (обновлено: 23:58 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкКупола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выразили протест в связи с запретом пения в храмах американского штата Калифорния из-за распространения коронавируса, назвав эту меру дискриминационной.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о запрете пения в храмах, синагогах и мечетях из-за роста инфицирования коронавирусом. По мнению властей, пение является одним из способов распространения вируса и может увеличить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.
По информации РПЦЗ, в связи с указом губернатора архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, секретарь архиерейского синода Русской зарубежной церкви, направил ему открытое письмо.
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"Настоящим выражаю протест против недавнего запрета на церковное пение в храмах, являющегося ущемлением прав и религиозных свобод духовенства и верующих приходов Западно-Американской епархии Русской зарубежной, поместных православных Церквей, несущих свое служение в этом штате, а также и других религиозных объединений", - написал архиепископ Кирилл, послание которого опубликовано на сайте РПЦЗ.
Архиерей отметил, что с начала эпидемии COVID-19 духовенство и прихожане Западно-Американской епархии старались строго следовать всем санитарным нормам и ограничениям, вводимым местными органами власти.
"Несмотря на то, что они были лишены умилительных богослужений Великого поста и радостного торжества святой Пасхи, наши прихожане с пониманием отнеслись к нашим распоряжениям, "виртуально" присутствуя в храмах. Однако теперь мы видим противоречие в том, что сплошь и рядом проходят массовые акции протеста, на которых нарушаются абсолютно все меры предосторожности, но запрещено хоровое пение, совершаемое во время богослужения, при соблюдении всех правил", - говорится в письме.
По мнению иерарха, налицо "явная дискриминация, лицемерие и ущемление наших религиозных прав, напоминающие нам времена безбожных гонений в СССР".
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Представитель архиерейского синода заверил, что в храмах РПЦЗ как и прежде будут возноситься молитвы о стране и о властях, однако при этом начнется обсуждение возможности защиты прав духовенства и прихожан, которые являются полноправными гражданами США.
По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за все время в США выявили 3 118 168 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся. За минувшие сутки в стране были выявлены рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, еще более 900 человек с COVID-19 скончались.
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Религия и мировоззрениеГэвин НьюсомНовости - Религия и мировоззрениеКалифорнияСША
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