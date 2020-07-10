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Религия и мировоззрение
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Арабист: Эрдоган не повысит свою популярность через действия с Айя Софией
Президент Турции Тайип Эрдоган, утвердивший решение госсовета о превращении собора Святой Софии в мечеть, не сможет тем самым повысить свою популярность в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:53
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новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, стамбул

Арабист: Эрдоган не повысит свою популярность через действия с Айя Софией

23:53 10.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкМестные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, утвердивший решение госсовета о превращении собора Святой Софии в мечеть, не сможет тем самым повысить свою популярность в стране и, более того, получит "соответствующий ответ" за свои действия со стороны ряда государств, считает один из ведущих специалистов по христианскому Востоку, историк-арабист, генеральный директор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев.
Эрдоган в пятницу подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Перед этим госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.
"Политическая воля Эрдогана "пробила" и всех членов его партии, обеспечив ему поддержку этого решения. Политика опять тянется во главе всего, в том числе и того, чтобы получить авторитет в религиозных исламских кругах", - заявил РИА Новости Якушев.
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По его словам, попытки представителей христианских государств осудить и образумить турецкого лидера ни к чему не привели, потому что весь ход событий свидетельствовал о том, что "это политический заказ, чисто внутриполитический".
"Я не думаю, что этот шаг может спасти Эрдогана, потому что все-таки пол страны, если не больше, его не поддерживают... И раз он пошел на это, значит, пусть ждет соответствующий ответ - не только внутриполитический, но и со стороны тех государств, с которыми он сотрудничал в различных областях. Прежде всего, с Россией, которая... помогала ему и экономически, и в военном отношении, показывала только свою добрую волю. А нам показали вот такой недружественный акт", - признал эксперт.
По его мнению, Эрдоган оказался "заложником тех внутриполитических обстоятельств, которые сложились у него в стране". "Он непопулярен, а скоро будет еще и ненавидим. Когда разменивают религиозные вопросы на политику, всегда политика проигрывает. Нельзя религию, вопросы религии использовать в политических целях и интересах. Печально, что сделаешь, но, как говорится, такова воля Божия", - отметил собеседник агентства.
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Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать какого-то ответа православного мира на эти действия, Якушев заметил, что сейчас "говорить о едином православном мире уже не приходится", поскольку он был" разрушен усилиями (патриарха - ред.) Варфоломея с подачи и по приказу Вашингтона".
Как полагает эксперт, сейчас в этом смысле "Россия должна показать, что она является истинным лидером православного мира, а не Константинополь и Варфоломей, который вмешался в дела Русской православной церкви, нарушив ее каноническую территорию". В 2018 году при активном участии патриарха Варфоломея на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины", объединившая раскольнические структуры в противовес канонической церкви.
По мнению Якушева, и в случае с превращением Святой Софии в мечеть патриарх Варфоломей "является, может быть, даже прямым виновником такого шага, потому что, внеся раскол в православный мир, он дал своего рода карт-бланш Эрдогану на то, чтобы он пошел на такой шаг".
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"Я надеюсь, что и наше политическое руководство тоже сделает из этого соответствующие выводы, чтобы просто так не оставлять этот политический антихристианский шаг. Мы можем только надеяться на мудрость наших политиков и нашего духовного руководства, которое должно еще сказать свое слово", - добавил Якушев.
Святая София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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