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В Белграде протестующие пытаются спровоцировать полицию
Группа демонстрантов пытается вызвать инциденты перед зданием парламента Сербии в центре Белграда во время антиправительственной демонстрации, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:49
небойша стефанович
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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небойша стефанович, сербия, белград (город), в мире

В Белграде протестующие пытаются спровоцировать полицию

23:49 10.07.2020
603
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Группа демонстрантов пытается вызвать инциденты перед зданием парламента Сербии в центре Белграда во время антиправительственной демонстрации, передает корреспондент РИА Новости.
В полицейский кордон, выставленный вокруг здания, летели камни и пиротехника, но эти действия пока не приобрели массовый характер. Полицейские не отвечают и сохраняют занятые позиции.
По сообщению МВД, один 32-летний мужчина получил ножевое ранение в правую ногу после ссоры с другим участником протеста. Нападавший, мужчина 1973 года рождения, задержан.
Как заявил министр внутренних дел Небойша Стефанович в интервью местному телеканалу Prva, демонстранты разбили окна в здании парламента, камеру наблюдения и инвентарь. Однако со стороны эти повреждения незаметны.
В Белграде в пятницу четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
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