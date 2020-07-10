https://ria.ru/20200710/1574196552.html
В Белграде протестующие пытаются спровоцировать полицию
Группа демонстрантов пытается вызвать инциденты перед зданием парламента Сербии в центре Белграда во время антиправительственной демонстрации, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:49
2020-07-10T23:49
небойша стефанович
сербия
белград (город)
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574114368.html
1
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574104975_0:0:2553:1436_1400x0_80_0_0_e35810dcfc2ccb98868065513e3a4bd4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
небойша стефанович, сербия, белград (город), в мире