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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574196516.html
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
В мусульманском сообществе России выразили уверенность в том, что и после превращения храма-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть никаких препятствий для его... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:50
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
россия
альбир крганов
юнеско
турция
стамбул
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574194513.html
Проблема изменения статуса собора святой Софии в том, что за время пока он был музеем в нем были открыты фрески с изображениями христианских святых. Теперь, когда Собор станет мечетью, их снова заштукатурят. Насколько мне известно, по канонам Ислама, в мечети не модет быть изображений людей. В общем музей и мечеть это две большие разницы.
27
5
собор святой софии в турции
россия
турция
стамбул
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182084_0:288:3072:2016_1400x0_80_0_0_caa4f8195cca2f09a0c5aa308519ca9c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, россия, альбир крганов, юнеско, турция, стамбул, в мире

Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

23:49 10.07.2020 (обновлено: 23:50 10.07.2020)
10084
© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / STR
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В мусульманском сообществе России выразили уверенность в том, что и после превращения храма-музея Святой Софии в Стамбуле в мечеть никаких препятствий для его посещения всеми желающими не возникнет.
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Перед этим Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.
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"Мы более чем убеждены, что препятствий для посещения мечети желающим не будет, - так гласит порядок посещения мечетей в исламе. Мечети являются домом Бога на земле, и мы все в гостях у него", - заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, комментируя решение турецких властей по собору Софии.
Согласно канонам ислама, кроме двух священных мечетей в Мекке и Медине, любой желающий человек "в подобающем облике одежды" может посещать мечети во всем мире, даже присутствовать во время богослужений, не мешая молящимся, отметил Крганов.
"Во многих мечетях туристы и местные жители иной религии во время намазов входят на балконную часть, дожидаются завершения службы и посещают главные залы. Порядок посещения, как и в христианских храмах, например, Храма Гроба Господня в Иерусалиме, регламентируют сотрудники мечети", - пояснил муфтий.
Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
160341996
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРоссияАльбир КргановЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Проблема изменения статуса собора святой Софии в том, что за время пока он был музеем в нем были открыты фрески с изображениями христианских святых. Теперь, когда Собор станет мечетью, их снова заштукатурят. Насколько мне известно, по канонам Ислама, в мечети не модет быть изображений людей. В общем музей и мечеть это две большие разницы.
10 июля, 23:58
РФРуслан Фаткуллин
2400003
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