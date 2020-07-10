Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз

Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз

Согласно канонам ислама, кроме двух священных мечетей в Мекке и Медине, любой желающий человек "в подобающем облике одежды" может посещать мечети во всем мире, даже присутствовать во время богослужений, не мешая молящимся, отметил Крганов.