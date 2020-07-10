В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

Всего за время пандемии в России выявили порядка 714 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 017 человек умерли, более 489 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 228 тысяч — приходится на Москву. При этом более 163 тысяч пациентов уже поправились.