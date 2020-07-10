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В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-11T01:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

23:33 10.07.2020 (обновлено: 01:40 11.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 28 человек. Общее число жертв достигло 4116.
Всего за время пандемии в России выявили порядка 714 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 017 человек умерли, более 489 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 228 тысяч — приходится на Москву. При этом более 163 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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