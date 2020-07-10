Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу

По его словам, США стараются максимально освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон считает "принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество". "Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. Мы неоднократно доказывали, в том числе в последние годы, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", - сказал российский дипломат.