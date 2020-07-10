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Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
США будут пытаться убедить союзников выйти из Договора по открытому небу, если они последуют примеру Вашингтона, то судьба договора будет предрешена и он... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:26
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
дональд трамп
сергей рябков
сша
в мире
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353
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, дональд трамп, сергей рябков, сша, в мире

Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу

23:26 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США будут пытаться убедить союзников выйти из Договора по открытому небу, если они последуют примеру Вашингтона, то судьба договора будет предрешена и он прекратит свое существование, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сожалеем об этом решении, считаем его абсолютно неоправданным. Мотивы, по которым США приняли данное решение, неприемлемы. Попытка возложить на Россию ответственность за это решение недобросовестно. Подчеркиваем, что у нас есть целая серия серьезнейших претензий к США и к некоторым их союзникам, и к некоторым государствам-клиентам США, в том смысле как они не выполняют или не полностью выполняют требования договора", - сказал Рябков в интервью телеканалу "Дума-ТВ".
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По его словам, США стараются максимально освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон считает "принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество". "Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. Мы неоднократно доказывали, в том числе в последние годы, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами", - сказал российский дипломат.
"Выйдя из договора, США вполне могут, судя по их поведению в последнее время, попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников. Если это произойдет, тогда, конечно, судьба договора будет предрешена и он прекратит свое существование", - подчеркнул Рябков.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
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